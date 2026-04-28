La modificación de la FIFA con las tarjetas amarillas para el Mundial 2026 que lo cambia todo

La FIFA intenta que los espectáculos sean más resonantes y por eso espera aprobar la eliminación de las tarjetas amarillas al final de la fase de grupos y en los cuartos de final del Mundial 2026 que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México, con la intención que cada vez menos futbolistas se pierdan los duelos de eliminación directa.

Según Dan Sheldon del medio "The Athletic" aseguró que se daría el visto bueno a estas actualizaciones reglamentarias en la reunión del Consejo de la FIFA en Vancouver.

Sin el cambio de normas, un jugador que recibiera dos tarjetas amarillas en los cinco partidos previos a los cuartos de final sería suspendido.

¿Cuándo será suspendido una futbolista por amarillas en el Mundial 2026 si se aplica la amnistía de la FIFA?

Sin embargo, dado que este Mundial se ha ampliado con 48 equipos en lugar de 32, la FIFA planea aplicar un segundo período de amnistía tras la fase de grupos para intentar evitar más suspensiones.

Con 16 equipos más se ha sumado una ronda más de eliminación directa, por lo que subía el riesgo de que las estrellas pudiesen perderse cruces cruciales por suspensión de tarjetas.

Con las nuevas normas un futbolista tendría que recibir tarjetas amarillas en dos de los tres partidos de la fase de grupos, o en dos de los dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final para ser suspendido.