Ralf Schumacher criticó a los fanáticos de Franco Colapinto tras el Gran Premio de China: "No tiene cabida en la Fórmula 1"

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de China de Fórmula 1 sigue generando repercusiones. El piloto argentino sumó su primer punto con Alpine tras finalizar décimo, en una carrera marcada por el toque con Esteban Ocon, pero el foco se trasladó rápidamente a lo ocurrido fuera de la pista.

Luego del incidente, miles de fanáticos del argentino reaccionaron en redes sociales con fuertes críticas hacia el piloto francés de Haas, quien asumió la responsabilidad y pidió disculpas. La situación escaló y generó la intervención de Ralf Schumacher, que apuntó directamente contra el comportamiento de los seguidores.

En diálogo con el podcast Backstage Boxengasse, el ex piloto fue contundente y expresó su preocupación por el nivel de agresividad en redes: "Es una pena y no tiene cabida en este deporte. La gente debería fijarse en eso. Incluso deberían plantearse acciones legales contra quienes incitan a la violencia".

Schumacher remarcó que este tipo de conductas no tienen lugar en el automovilismo y cuestionó la escalada de mensajes hostiles: "La violencia, o la incitación a la violencia a través de Internet, no tiene sitio en ningún lugar del mundo".

Además, el alemán vinculó este fenómeno con la expansión global de la categoría en los últimos años. En ese sentido, señaló el impacto de Drive to Survive, la serie documental de Netflix que popularizó la Fórmula 1: "Antes era un deporte más de nicho. Ahora hay muchos más aficionados, de todas las edades, y eso también genera choques".

Mientras tanto, Colapinto completó una sólida actuación en China y logró sumar su primer punto en la máxima categoría, un paso importante en su crecimiento dentro de la Fórmula 1, aunque envuelto en una polémica que trascendió lo deportivo.