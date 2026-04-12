Sergio "Maravilla" Martínez ganó en su despedida: venció a Nicolás Ryske y anunció su retiro del boxeo
Sergio "Maravilla" Martínez venció a Nicolás Ryske en la Noche de Leyendas y, a los 51 años, anunció su retiro del boxeo profesional tras una emotiva despedida marcada por el esfuerzo físico y un histórico legado en el ring.
Sergio Martínez volvió al ring a los 51 años, derrotó por decisión unánime a Nicolás Ryske en la Noche de Leyendas y dejó una frase que impactó al mundo del boxeo: "Creo que esto ha sido todo". Afectado por graves molestias físicas, el ex campeón mundial cerró su carrera con una victoria y emoción.
En el microestadio Malvinas Argentinas, Martínez mostró una vez más su espíritu de lucha. Peleó con la rodilla izquierda luxada y la derecha comprometida, atravesando un combate exigente ante un rival que no dejó de presionar.
Tras el triunfo, el quilmeño no ocultó su sufrimiento: reconoció que el último mes fue muy duro por sus problemas físicos, pero destacó haber podido cerrar la noche con el brazo en alto.
Un adiós con mensaje y emoción
Al finalizar la pelea, Martínez dejó abierta una mínima posibilidad de volver, aunque fue claro sobre su presente: el dolor físico y la exigencia del boxeo profesional pesan. "Acá nos pegamos de verdad. Al boxeo no se juega", afirmó.
Antes de retirarse, dejó un mensaje inspirador que trascendió el deporte: invitó a los jóvenes a refugiarse en el boxeo y el deporte como camino de vida.
Una carrera histórica en el boxeo mundial
Nacido en Quilmes, Sergio Martínez construyó una carrera legendaria que lo llevó a la cima del boxeo internacional. Su consagración llegó en 2010 tras vencer a Kelly Pavlik en Atlantic City, donde conquistó títulos mundiales y se posicionó entre los mejores libra por libra.
Ese mismo año protagonizó uno de los nocauts más impactantes al derrotar a Paul Williams, acción que fue elegida como el KO del año por The Ring.
Entre sus peleas más recordadas también se encuentra su victoria ante Julio César Chávez Jr. en 2012 en Las Vegas, donde dominó ampliamente pese a pelear con una mano fracturada.
El legado de Maravilla
Martínez cerró su carrera profesional con un récord de 51 victorias, tres derrotas y dos empates. Su regreso y despedida a los 51 años no hicieron más que reafirmar su legado como uno de los grandes boxeadores argentinos de la historia.
Con una última victoria y un mensaje inspirador, "Maravilla" le puso punto final a una carrera marcada por la superación, el talento y la resiliencia.