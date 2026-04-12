Sergio "Maravilla" Martínez ganó en su despedida: venció a Nicolás Ryske y anunció su retiro del boxeo

Sergio Martínez volvió al ring a los 51 años, derrotó por decisión unánime a Nicolás Ryske en la Noche de Leyendas y dejó una frase que impactó al mundo del boxeo: "Creo que esto ha sido todo". Afectado por graves molestias físicas, el ex campeón mundial cerró su carrera con una victoria y emoción.

¿Tenemos Maravilla Martínez para rato?



El boxeador 9 veces campeón del mundo venció a Nicolás "El Picante" Ryske en una #NocheDeLeyendas para la historia.



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En el microestadio Malvinas Argentinas, Martínez mostró una vez más su espíritu de lucha. Peleó con la rodilla izquierda luxada y la derecha comprometida, atravesando un combate exigente ante un rival que no dejó de presionar.

"Estoy bien y entero, pero creo que puede ser mi última pelea"



Maravilla Martínez habló con @azzenstream después de su triunfo ante @ElpicanteRyske en la #NocheDeLeyendas %uD83E%uDD4A pic.twitter.com/oi6dMEbSNu April 12, 2026

Tras el triunfo, el quilmeño no ocultó su sufrimiento: reconoció que el último mes fue muy duro por sus problemas físicos, pero destacó haber podido cerrar la noche con el brazo en alto.

"Ojalá todos puedan vivir lo que yo viví. Maravilla Martínez me dio esta posibilidad y estoy agradecido con él"



Las declaraciones de @ElpicanteRyske después de una pelea histórica en la #NocheDeLeyendas %uD83E%uDD4A pic.twitter.com/9pN2ZgNHeh — AZZ (@azzenstream) April 12, 2026

Un adiós con mensaje y emoción

Al finalizar la pelea, Martínez dejó abierta una mínima posibilidad de volver, aunque fue claro sobre su presente: el dolor físico y la exigencia del boxeo profesional pesan. "Acá nos pegamos de verdad. Al boxeo no se juega", afirmó.

Antes de retirarse, dejó un mensaje inspirador que trascendió el deporte: invitó a los jóvenes a refugiarse en el boxeo y el deporte como camino de vida.

Una carrera histórica en el boxeo mundial

Nacido en Quilmes, Sergio Martínez construyó una carrera legendaria que lo llevó a la cima del boxeo internacional. Su consagración llegó en 2010 tras vencer a Kelly Pavlik en Atlantic City, donde conquistó títulos mundiales y se posicionó entre los mejores libra por libra.

Ese mismo año protagonizó uno de los nocauts más impactantes al derrotar a Paul Williams, acción que fue elegida como el KO del año por The Ring.

Entre sus peleas más recordadas también se encuentra su victoria ante Julio César Chávez Jr. en 2012 en Las Vegas, donde dominó ampliamente pese a pelear con una mano fracturada.

El legado de Maravilla

Martínez cerró su carrera profesional con un récord de 51 victorias, tres derrotas y dos empates. Su regreso y despedida a los 51 años no hicieron más que reafirmar su legado como uno de los grandes boxeadores argentinos de la historia.

Con una última victoria y un mensaje inspirador, "Maravilla" le puso punto final a una carrera marcada por la superación, el talento y la resiliencia.