Leonardo Sbaraglia protagoniza "Amarga Navidad", la íntima y emotiva película de Pedro Almodóvar

En medio de un brindis con copas representadas en vasos de goma espuma, una sala llena de espectadores ansiosos de drama y un vuelo directo de Cannes al shopping Dot, sin escalas, Leonardo Sbaraglia presentó en su tierra natal "Amarga Navidad", la nueva película del director español Pedro Almodóvar que protagoniza en un papel íntimo y reflexivo.

La producción, que hasta hace unas semanas fue tema de conversación en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, por ser una de las competidoras de la Palma de Oro, que más aplausos recibió en su presentación internacional, llega a los cines argentinos este jueves 28 de mayo con un relato adulto y emotivo.

Luego de una interpretación más secundaria de Sbaraglia en "Dolor y Gloria", también del cineasta manchego, donde el argentino interpreta al amor pasado del protagonista, en esta se sumerge en un papel mucho más introspectivo, en el que sin dudas se divisan las intenciones y las vivencias de Almodóvar como director de cine.

¿De qué se trata "Amarga Navidad", lo nuevo de Almodóvar protagonizado por Leonardo Sbaraglia?

¿De qué se trata "Amarga Navidad", lo nuevo de Almodóvar protagonizado por Leonardo Sbaraglia?

Es como una especie de autobiografía audiovisual en la que la trama se pregunta por los duelos, la superación de los traumas, la intimidad y la distorción de lo público y lo privado.

Acá nos encontramos con dos historias que se desarrollan en paralelo, pero que al mismo tiempo forman parte de un único relato. Por un lado, situada en 2004, está la historia de Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad joven y activa que, tras la muerte de su madre durante un largo puente de diciembre, comienza a atravesar ataques de pánico y problemas de salud crónicos producto del estrés.

A su lado están Bonifacio (Patrick Criado), su pareja, bombero de día y stripper ocasional por dinero, y Patricia (Victoria Luengo), su mejor amiga y confidente.

Por el otro, situado en 2025, está Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), guionista y director de cine que atraviesa un bloqueo creativo y encuentra en la historia de Mónica, una conocida de toda la vida la materia prima para su próximo proyecto. Y ahí es donde la película se pone más interesante y más incómoda a la vez: ¿hasta dónde tiene derecho un autor a apropiarse de la vida ajena para construir ficción? ¿Dónde termina la inspiración y empieza algo parecido a la traición?

Algo de eso, de esa incomodidad entre crear y exponer, ya se empezaba a divisar en "Madres Paralelas" y aún con mucha más claridad en "La Habitación de al Lado": Almodóvar venía buscando abandonar de a poco el melodrama más visceral y colorido de sus primeras décadas para adentrarse en un territorio más sereno y más brutal, más adulto, despojado, con tonalidades más tierra, negro y azules.

En Amarga Navidad esa evolución llega a un punto de madurez notable: el director manchego sale del melodrama para ingresar en algo más parecido a lo humano puro, sin dejar del todo su mundo, porque nunca lo hace del todo, y eso es parte de su genio, pero empujando sus límites hacia algo nuevo. Además, lo hace a través de una lista musical que acompaña y potencia el tono emocional del relato, funcionando como una última capa narrativa, con un claro homenaje a Chavela Vargas, cuya voz atraviesa el cierre de la película y refuerza ese clima de melancolía y despedida.

Esto lo dejó en claro ya en varias entrevistas en las que admitía abiertamente que deseaba para sus próximas obras trabajar con otros guionistas y directores, con el fin de salir de si mismo y dejar de verse a él representado en las tramas. Entre el juego autorreferencial, las historias cruzadas y una mirada más contenida de su propio universo, Amarga Navidad se instala como una película que busca menos el impacto visual y más que te quede resonando en la cabeza por varios días.

Reparto de "Amarga Navidad"

Elsa - Bárbara Lennie

Bonifacio - Patrick Criado

Patricia - Victoria Luengo

Raúl Durán - Leonardo Sbaraglia

Natalia - Milena Smith

Mónica- Aitana Sánchez Gijón

Rossy de Palma-