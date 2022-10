Valentina Bassi tiene un respetado recorrido con muchas apariciones en ficciones sobre su espalda, principalmente en televisión. Por esto mismo, celebra su incursión en "El Hincha", una serie que se divide entre Canal 9 y la plataforma Flow. Basada en el mundo "sucio" alrededor del fútbol, la actriz detalla sobre Nancy, la mujer que encarna: "Está contratada por la barra para hacer las remeras y las banderas. Cuando la barra empieza a manejar mucho más dinero, mi personaje buscará lo que siente que le corresponde".

.

Lo cierto es que también sabe levantar la voz por otras causas, más allá de lo laboral. Su defensa por el autocultivo de cannabis se conecta con su familia, ya que el aceite de dicha sustancia ayudó a su hijo Lisandro, quien sufre de TEA, a descansar correctamente. A más de tres años de sus declaraciones en favor de la legalización, mantiene dicha bandera levantada, aunque aclara que no lo siente como un peso.

Valentina Bassi.

- ¿Tu trabajo como actriz cambió por las plataformas?

- Un poco. Celebro que "El Hincha" se pase por televisión de aire porque el 80% de mi carrera la hice ahí. Siento que se perdió el espacio de ficción nacional en televisión, lo lamento muchísimo. Entiendo que todo va para las plataformas y uno se adapta, pero a mí me gusta cuando sucede en tele de aire y en plataformas. Siento que es un espacio que no me gustaría que se pierda del todo. Me parece siempre que contar algo nuestro resulta mucho más interesante como espectadora y como actriz también.

- ¿Cómo llevás tu perfil bajo con las redes sociales?

- Yo voy haciendo hasta donde puedo. Antes me cuestionaba más mi propia personalidad, ahora ya no porque trabajo hace muchos años, me expongo hasta donde puedo y quiero. Las redes no me interesaban en lo más mínimo en un principio, después entendí que sirven como medio de difusión de lo que hago; pero tengo Instagram, hasta ahí llegué. Es una buena herramienta para mostrar mi trabajo porque hago teatro independiente y casi que es el único medio que tenemos.

- ¿Sentís una responsabilidad al referirte sobre el cultivo de cannabis?

- Las cosas que voy haciendo son cosas que me conmueven. En ese momento, me conmovía tener que estar escondiéndome para hacer algo legítimo y también estoy en contacto con muchos cultivadores, entonces me indignaba que haya gente presa por plantar. Intenté aportar un grano de arena para que el cannabis sea legal, no siento un peso, obvio que responsabilidad sí porque es algo importante. Aunque me tomo todo con responsabilidad en mi trabajo, no lo vivo como un peso, porque si fuera así no lo haría.

Valentina Bassi en "El Hincha".

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Imposible.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy muy tolerante.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy ansiosa.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Estar con amigos y trabajar.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Todo lo que tiene que ver con lo doméstico.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Cultivar.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Jamás ocultaría un talento. (risas)

Valentina Bassi se lamentó la falta de ficción en la televisión.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Eso lo tienen que decir los demás.

- COMIDA FAVORITA.

- Todo lo árabe.

- ¿UNA SERIE?

- Better Call Saul.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- No sé hacer otra cosa, me moriría de tristeza.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Pedro Almodóvar.

- UNA CANCIÓN.

- Alguna de “Mi amigo invencible”.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El amor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis amigos.

- ¿UN MIEDO?

- El insomnio.

.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En la playa.

- UN PLACER CULPOSO.

- No tengo culpa cuando tengo placer.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No me considero una persona exótica.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Hacerme invisible.