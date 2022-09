Luego de varios meses de relación, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin dieron por finalizada su relación. Sin embargo, ninguno de los dos salió a hablar de los motivos sino que fueron todas especulaciones. Después de varios días de silencio, el actor chileno rompió el silencio.

Allí el notero le preguntó cómo estaba después de la separación y la ex pareja de Pampita dijo: "No hablo de eso, no quiero sumarle cosas ni comentarios. Estamos bien". Asimismo, agradeció la preocupación del medio por su estado sentimental.

.

Actualmente, Benjamín Vicuña se encuentra trabajando en una obra de teatro junto a Laurita Fernández con quien se la ha relacionado varias veces como pareja. De todas formas, ellos siempre desmintieron los rumores.

Mientras tanto, el actor chileno se encuentra constantemente viajando a su país ya que su papá se encuentra complicado de salud. Allí el artista mostró el apoyo que recibe por parte de sus compañeros a pesar de las especulaciones de mala relación entre ellos.

El elenco de la obra de teatro de Benjamín Vicuña.

Asimismo, Benjamín Vicuña tiene varios planes laborales. Uno de ellos es seguir con la exitosa obra de teatro y el otro es que comenzará a rodar una nueva serie junto a Gimena Accardi y Jazmín Stuart.

¡Mirá el video de Benjamín Vicuña hablando por primera vez de su separación con Eli Sulichin!