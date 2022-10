Desde la vuelta de "Gran Hermano", las fuertes críticas y denuncias no han parado de sonar. El primer programa tuvo una muy buena aceptación por parte del público, obteniendo un pico de 23 puntos de rating. Ahora, han salido muchas denuncias hacia los participantes y "Alfa" está acusado de rata por una vecina, quien afirma que el participante la acusó de arruinar el país por quererle cobrar 200 pesos.

Durante el programa Mitre Live, Daniela Nieto tuvo la oportunidad de contar al público la mala experiencia que tuvo con el participante del ciclo.“Tengo algo muy fuerte sobre 'Gran Hermano' en este comienzo controvertido por distintas críticas que se han generado sobre algunos integrantes, hablé con una vecina de ´Alfa´ que me relató lo mal que la ha pasado por Walter”, arrancó diciendo Juan Etchegoyen, quien es conductor del programa.

.

Tras esto, el conductor dijo que Daniela Nieto no quiere polémicas, solo quería que todo el mundo sepa el tipo de persona que es y la sorpresa que le causa ver a "Alfa" en la casa más famosa de Argentina. “Daniela no tenía ganas de salir al aire porque no quiere escándalo pero me confesó algunas cosas que le ocurrieron con ´Alfa´. Me dijo textual que es insoportable, que está impactada al verlo en la casa”.

"Alfa" fue acusado por una vecina por "rata"

De manera escrita, la mujer explicó la situación. Ella le alquilaba la cochera de su predio al participante de "Gran Hermano 2022" y debido a la inflación quiso aumentarle ligeramente el abono. “Lo que voy a decir de ´Alfa´ es que le alquilaba mi cochera hace un tiempo y le quise aumentar 200 pesos, se enojó y me dijo que por gente como yo así estaba el país. Una rata el tipo, yo no tengo auto y por eso se la alquilaba”, agregó Juan mientras el chat de "Radio Mitre" se llenaba de comentarios desaprobando la actitud del concursante que el domingo podría ser eliminado.

Los 18 participantes de "Gran Hermano 2022"

Pero no quedó ahí y tras esto, Walter Santiago tomó una actitud prepotente hacia Daniela, quien atinó a tildar al concursante de "rata" e "insoportable". “Al hablar con Daniela, lo que me dice que ella no tuvo mucha relación con Walter pero la poca que tuvo fue pésima, solo te hice el comentario para que la gente se entere como es Alfa”, cerró el conductor.

Asimismo, el día de ayer se conocieron a los cuatro participantes que podrían abandonar "Gran Hermano 2022" este domingo, tras tan solo una semana de participación. En la gala de nominaciones, momento en el que los participantes de la casa votan para escoger quién se tiene que ir, quedó en riesgo Tomás Holder, el famoso tiktoker que acapara la atención de los jóvenes con más de 500 mil seguidores y que fue polémica por meter un misteioso objeto a la casa.

Los 4 que están en riesgo tras la gala de nominación: Walter "Alfa", Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis

.

En segundo lugar, quedó nominado "Alfa", el participante de 60 años, y completaron la placa Marcos Ginocchio y Agustín Guardis. Ante esto, Martina, que fue denunciada por su labor como profesora de educación física, va a poder salvar a uno de ellos.