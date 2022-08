El romance entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso sorprendió a toda la escena musical como también a la farándula. La exvedette confirmó que estaba saliendo con un chico de 25 años a quien le decía "Paquito" y todas las miradas se posaron en el artista, ya que compartieron un videoclip juntos.

.

Ahora, el trapero decidió capitalizar este momento y realizó una canción que publicó en sus redes sociales hablando sobre el tema. Con un video casero y plagado de memes, incluyó el audio que Aguirre le mandó sobre la repercusión mediática, como también una dedicatoria a Ricardo García.

"A tu chica me la robo", se lo escucha decir a Paco mientras pone una foto del mediático y un emoji en su cara.

Paco Amoroso, enamorado de Adriana Aguirre.

El video de Paco Amoroso sobre su romance con Adriana Aguirre

El audio de Adriana Aguirre a Paco Amoroso

En un audio que compartió en sus historias, la ex de Ricardo García le dice al cantante: "Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan y me preguntan y me preguntan. ¿Creés que lo debo negar?". Amoroso lo utilizó en su canción, al principio del tema.