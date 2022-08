En las últimas horas, Adriana Aguirre sorprendió a todos al revelar que está en una relación amorosa con el trapero Paco Amoroso, 45 años menor que ella. A principio de año, la artista participó en el video "Paga Dios" del cantante, dónde compartieron un fogoso beso ficcionado, pero parece que a partir de ahí nació el amor de verdad entre ellos.

La noticia la informó la propia Aguirre, en el ciclo "La tarde del Nueve" cuando su celular no dejaba de sonar. "Me está llamando la persona que se están imaginando (...) Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru. Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien!".

Adriana Aguirre y Paco Amoroso se dieron un beso en el video clip "Paga Dios".

Ahora, Paco Amoroso se refirió por primera vez a su inminente noviazgo con Adriana Aguirre. En un audio que compartió en sus historias, la ex de Ricardo García le dice: "Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan y me preguntan y me preguntan. ¿Creés que lo debo negar?".

En las historias siguientes, se lo ve al cantante combinando el mensaje de voz de Aguirre con música, que podría ser un próximo material suyo que salga a la luz, ya que escribió, "Vuelve el rap", en referencia a la frase que utilizo Duki recientemente cuando lanzó nueva música.

A partir de este video, los usuarios de la redes están espectantes a que la pareja confirme cuál es la verdadera naturaleza de su vínculo.

Mirá el video de Paco Amoroso escuchando el audio de Adriana Aguirre