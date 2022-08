Hace tan solo unos meses, el mundo de la farándula argentina entró en shock cuando se estrenó el videoclip de la canción "Paga Dios", creada por Ca7riel y Paco Amoroso, y protagonizado por Adriana Aguirre.

Si bien los artistas compartieron un sensual beso frente a las cámaras, el momento se trataba de algo ficticio, actuado y falso. No obstante, parece que el amor traspasó la pantalla porque la ex vedette confirmó su romance con el trapero, con quien tiene una diferencia de 45 años.

De visita en el ciclo “La tarde del Nueve”, conducido por Tomás Dente y Pía Slapka, le llamaron la atención a la ex de Ricardo García debido a que su celular no dejaba de sonar durante el programa al aire: “Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”.

El beso entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso, un amor sin edad.

Sincera, Adriana dio algunos detalles de su amante: “Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru. Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. ¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual. Yo también estoy muy bien, ojo. A mi no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo”.

Y cerró contuntente sobre las diferencias al tener un amante de su edad: “Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta. Jamás salí con un hombre tan joven, nunca. ¿La diferencia entre uno de 25 y un contemporáneo? Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación”.

¡Mirá todo sobre el nuevo romance entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso!