ARIES

No puedes quedarte quieto, así que prefieres una fiesta en la que estás haciendo algo, cualquier cosa. Te gusta una buena fiesta infantil y baby shower / bodas porque hay juegos y actividades. Si te aburres, ayudarás ayudar al anfitrión limpiando o ayudando a servir bebidas o repartiendo rebanadas de pastel. Si necesitan a alguien que comience a bailar, ese eres tú. Para tus propias fiestas, especialmente las fiestas de cumpleaños, te gusta si hay un tema y una actividad para construirmontar a caballo, jugar a los bolos o una fiesta en la piscina son ideales para ti.

TAURO

Te encanta una buena fiesta en la que puedes ponerte glamour. Seamos realistas, disfrutas de las cosas buenas de la vida, así que, ¿qué podría ser mejor que un buen vino y una deliciosa comida cuando alguien más paga la cuenta?disfruta de bodas, cenas agradables e incluso fiestas de Navidad de trabajo, pero lo que no disfrutas son los barriles o las fiestas donde la única comida que se sirve son Cheetos y cerveza con descuento.

GÉMINIS

Te encanta socializar y ni siquiera necesitas que sea una fiesta formal para que te diviertas, tienes ese brillo y alegría de vivir eso hace que cada reunión parezca una fiesta. Te encanta conocer a las personas y descubrir qué es lo que las motiva y parecen cobrar vida bajo tu interés. Eres la persona que todos quieren en su lista de invitados, por lo que eres en alta demanda para todos los eventos sociales. Solo tienes que tener cuidado de no festejar demasiado.

CÁNCER

Te encanta una buena fiesta y haces todo lo posible para asegurarte de que todos los demás también lo hagan. Eres muy atento y te aseguras de llevar siempre un regalo a los anfitriones. Y si se quedan sin hielo o alcohol, tú 'Eres la primera persona en ofrecer para obtener más. Cuando alguien bebe demasiado o se encuentra con su ex, eres la persona que lo escucha y lo consuela. Puede que no seas el invitado más vistoso, pero tu presencia hace que cualquier evento social mejor.

LEO

Te encanta la fiesta siempre y cuando seas el centro de atención. Si no es tu fiesta, eres la persona que trae el postre perfecto sorbete en piñas ahuecadas, limones y limas o usas algo en los ojos-captar eso hace que la conversación fluya. La gente se acerca a ti y los mantienes cautivados con tus historias y bromas. Sin embargo, si no crees que estás recibiendo suficiente atención, pasará a la siguiente fiesta; no es inusual que asista a dos o tres fiestas en una noche.

VIRGO

De alguna manera, te va mejor en las fiestas organizadas por otras personas porque no eres responsable de cada pequeño detalle. Pero, de nuevo, odias no tener el control que tendrías en tu propia fiesta. La cuestión es que obtienestan envuelto en los detalles de su propia fiesta que a veces se olvida de pasar un buen rato y eso no es justo para usted. Debe simplificar las cosas y obtener ayuda. Si puede pagar servicios de catering, hágalo, lo ayudará para relajarse y ser un invitado.

LIBRA

Eres un complaciente con la gente en tu propio detrimento . Quieres asegurarte de que cada invitado tenga el mejor momento posible, así que asegúrate de no invitar a amigos que estén en disputa o personas que son ex, incluso si todavía son tus amigos. Quieres una fiesta muy armoniosa.Si estás en un evento social y ves a alguien con quien has hablado en el pasado, o trabajarás para no acercarte nunca a diez pies de ellos o simplemente te irás. Lo último que quieres en cualquier momento la reunión es confrontación y negatividad.

ESCORPIO

Tiende a estar un poco alejado de las fiestas. No tiende a involucrarse en ningún drama ni a beber ni a festejar en exceso. Eso no quiere decir que no esté tomando notas mentales sobre la mala conducta de los demás o que no haya. No es una parte de ti que solo quiere soltarse; lo hay, simplemente prefieres tener muy pocos testigos cuando pierdes el control. No hace falta decir que tus fiestas sexuales íntimas son bastante intensas .

SAGITARIO

Eres uno de los signos del zodíaco a los que les gusta mucho la fiesta. Nunca has ido a ningún tipo de fiesta en la que no puedas pasar un buen rato. Te encanta estar con amigos y familiares y conocer nuevas personas y experimentar cosas nuevas. Si no pudieras ir a la fiesta de Navidad del trabajo, la reprogramarían; eso es lo que ganas en una fiesta. Tiendes a hacer que las personas se diviertan, incluso cuando están decididas a no hacerlo, y haces que cada evento social sea mucho más espectacular con solo estar allí.

CAPRICORNIO

Quieres divertirte y relajarte en una fiesta, pero es un desafío para ti salir del modo de trabajo. Definitivamente necesitas una copa de vino o algo para relajarte, pero una vez que estés en el modo de fiesta, ten cuidado porque tu personalidad de fiesta es otra cosa. ¡Haces bromas, coqueteas y haces cosas que algunas personas podrían considerar escandalosas! Luego, cuando estés completamente exhausto, puedes dejar de lado tu personalidad atrevida y volver a ser un poco más reservado..

ACUARIO

Eres un gran invitado para tener en una fiesta porque los anfitriones no tienen que preocuparse por ti. Puedes hablar con casi cualquier persona y tienes la capacidad de divertirte por tu cuenta. Eres inteligente y una vez que empiezas a hablar sobre una de tus causas humanitarias, normalmente tienes un grupo de personas que escuchan atentamente todo lo que tienes que decir. Además, eres lo suficientemente independiente como para traer lo que te gusta beber y comer y eres lo suficientemente generoso.

PISCIS

Te atrae la belleza y te encantan las cosas románticas, así que serás el que llore en la boda y trate de ligar con el padrino. Ya que eres tan creativo, es probable que traigas un regalo exquisitamente envuelto, escribe el brindis perfecto para los novios, o desliza un MP3 de una de tus canciones al DJ en una fiesta. No puedes quedarte con tu creatividad. Una vez que llegues a casa de la fiesta en la que estuviste, te sentirás inspirado por un poco de arte. Disfrutas hablando con la gente o yendo a la tierra de la fantasía en tu propia cabeza.