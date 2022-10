Después de su paso por la mesa de Mirtha Legrand, donde habló de su música, su separación y su relación con Wanda Nara, L-Gante tuvo duras palabras para sus compañeros de mesa, específicamente para Roberto García Moritán. El drama inició un ida y vuelta en las redes sociales que el creador de la cumbia 420 revivió al mencionar al marido de Pampita en una entrevista con Intrusos:

L-Gante había llamado la atención a la actitud de Roberto García Moritán en la mesa de Mirtha Legrand a través de sus redes sociales, donde publicó dos clips de la noche como una crítica al diputado y la conductora. "Dos preguntas que he sido ignorado", escribió primero en sus historias de Instagram para darle lugar a dos clips que lo muestran en la mesa de Legrand.

El político, por su parte, respondió al revuelo que generó la crítica de Elian Valenzuela desde su propia cuenta de Instagram, donde publicó un video respondiendo a las dos preguntas del artista que ignoró en la mesa. La situación parecía zanjada, pero el ex de Tamara Báez volvió a vincularse con el marido de Pampita en su más reciente aparición televisiva.

En una entrevista con Intrusos, el cumbiero comentó sobre el intercambio en redes que mantuvo con Roberto García Moritán, y confirmó que vio el video respuesta que le dedicó el político: "Lo he visto en su perfil de Instagram", afirmó. Cuando el cronista se refirió al político como "el marido de Pampita", L-Gante no pudo evitar reírse.

Roberto García Moritán acompañó a Pampita en los Martín Fierro. (Foto Crónica: Nahuel Ventura)

"¿Por qué le dicen así? ¡Ja! Vi que le dicen más así que por el nombre, pero bien", comentó el artista sobre el apodo que frecuentemente se usa para referirse a García Moritán. Luego, añadió: "Estuve viendo, escuchando y fueron preguntas que mucha gente me comentaba por qué no me las había respondido y yo, de verdad, me quería sacar la duda".

Ante las declaraciones de L-Gante, Flor de la V quiso saber si al artista le interesaría tener un futuro en la política. Con mucha diplomacia, L-Gante respondió: "Me interesa la política, pero es un tema muy sensible para meterse y opinar. Quizás la gente piensa que yo estoy de un lado o de otro, pero cada uno tiene su opinión como cualquiera".