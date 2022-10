El jueves por la noche se realizó el evento de presentación de la nueva canción que L-Gante le escribió a Wanda Nara. Allí, la pareja se mostró más unida que nunca y, por primera vez, confesaron que están enamorados.

En una entrevista con la revista Caras, el cantante señaló haber disfrutado trabajar con la empresaria: "Nos gustó estar en el momento de hacerlo y el del estreno más que nada". "Fue mi debut", sostuvo Wanda Nara de su primera vez como actriz. Y agregó: "Era algo muy chiquito que iba a hacer y terminé apareciendo en casi en todo el video, pero lo disfruté mucho porque la pasamos bien, nos divertimos y eso es lo más importante".

.

La pareja se mostró muy cercana, abrazados y con una mirada cómplice durante todo el encuentro. "Es muy buena persona, muy auténtico y tiene un corazón enorme", señaló Wanda sobre L-Gante, quien confesó que la mujer lo aconsejó en los últimos tiempos en su carrera: "Es sencilla y muy buena persona".

Ante la pregunta que todos los fanáticos querían escuchar, Wanda Nara y L-Gante confesaron su situación actual: "Estoy enamorada", sostuvo ella. Mientras que el cantante también aseguró que está enamorado con un rotundo "si" ante la pregunta de la periodista, aunque no aclaró de qué persona.

L-Gante y Wanda Nara realizaron una campaña juntos

En relación a las críticas recibidas en el último tiempo por su cercanía al cantante, Wanda sostuvo que "no le doy bola, me río". "Trato de que no me afecten, me importa nada más lo que piensa la gente que realmente me conoce y la gente que tiene buen corazón y no me quiere lastimar. Nadie te puede hablar mal de mí porque no soy lo que dicen", señaló.

Aunque reconoció que le dolió ver a sus hijos en el medio del escándalo con su ex marido, Mauro Icardi, cuando él mismo los involucró en su vivo de Instagram. "Los chicos son inocentes y están al margen de todas esas cosas, no tienen nada que ver", aclaró Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi, en tiempos felices

L-Gante, por su lado, retomó la relación con su pequeña hija Jamaica, luego del escándalo que mantuvo con la madre de la pequeña, Tamara Báez: "Estoy encantado, feliz. Yo estoy tranquilo, me distraje, estoy haciendo música, nunca estuve pendiente a eso... sólo fueron cosas que me tiraron y nada activo con lo mío. Así como me complicaron, yo espero que se normalice todo para hacer las cosas normalmente, no hace falta hacer un escándalo como el que se hizo. Por ahora no me molestaron más, se ve que desde que están en otra... joya, estoy re tranqui", finalizó el autor de "Cumbia 420".