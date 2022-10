Después de semanas de idas y vueltas en las redes sociales, Tamara Báez finalmente blanqueó su nuevo romance. La expareja de L-Gante se refugió con su familia en medio de la amarga separación, y mientras el creador de la cumbia 420 encontró su apoyo en Wanda Nara, la mamá de Jamaica lo encontró en otro artista: Despreuno, uno de los competidores de L-Gante.

De nombre completo Juan Desprebiteris, el cumbiero primero apareció junto a Tamara Báez en una de sus historias de Instagram. La influencer se mostró en su auto de regreso de una fiesta, y capturó suficiente del perfil del músico para que sus seguidores lograran identificar a Despreuno.

Con la primera pista empezaron a caer más: un video de la influencer bailándole al cumbiero en un boliche, una historia de Instagram que muestra a Despreuno en la pileta de la rubia, anteojos prestados y coincidencias en sus horarios. Las evidencias se fueron apilando, pero ninguna de las partes quiso confirmar nada hasta este miércoles por la tarde.

Fue la misma Tamara Báez la que, a pedido de uno de sus seguidores, publicó las primeras imágenes junto a Despreuno, blanqueando su vínculo con el artista. La parejita aparece junta en el auto y, a juzgar por su vestimenta, la foto fue capturada el mismo día que el video que inició los rumores de su romance.

La historia de Instagram que despertó el rumor.

Posando mejilla a mejilla y con la mano de Tamara Báez sobre la oreja de Despreuno, no queda duda alguna sobre su vínculo romántico. La admisión de la mamá de Jamaica llega como una sorpresa, después de que la misma afirmó el lunes que los rumores no tenían base: "Supuestamente estoy enamorada y en pareja, me desconecté un rato de las redes y dicen de todo", escribió la joven en una historia de Instagram.

La nueva pareja también fue vista este miércoles en el mismo local de piercing, donde ambos se hicieron una perforación microdermal en la mejilla, insertando joyas mellizas en sus pómulos izquierdos. El procedimiento es el mismo al que se sometió L-Gante para insertar la joya que todavía se sienta en el costado de su cara.