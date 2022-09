" ¿Quién es la máscara??" atraviesa su segunda semana al aire de Telefe y el balance es agridulce, al menos hasta el momento. Las mediciones de rating no estuvieron a la altura de lo esperado, por lo que el equipo encabezado por Natalia Oreiro busca recuperar audiencia con los famosos que pasan por la competencia.

Tal como detalla el formato, cada noche se revela la identidad de una celebridad debajo de su disfraz, lo que también significa su eliminación del juego. En la emisión del jueves, hubo un cambio en el desarrollo del programa. Una nueva participante se sumó, aunque con una regla que le dejaba pocas chances.

Se trataba de Orquídea, quien apareció por primera vez en "¿Quién es la máscara?" bajo el reglamento de que si alguno de los investigadores adivinaba su nombre, se marcharía a pesar de la votación del público. Lizy Tagliani acertó con su pronóstico ya que la persona detrás de la máscara era Cristina Pérez, la conductora de Telefe Noticias.

Cristina Pérez participó de " ¿Quién es la máscara??".

Las pistas claves que dio la presentadora fueron que su provincia favorita era Tucumán y que era fanática de un equipo campeón del mundo. Los jurados investigadores conectaron a Cristina Pérez por ser tucumana e hincha de Vélez Sarsfield, por lo que tuvo su fugaz paso por el programa que conduce Natalia Oreiro.

"Me gusta la magia del teatro pero es re dificil. No podía engañar con nada, no podía mentir", explicó la conductora con gran alegría. Además, se llevó muchos elogios por parte de los jurados y se mostró feliz por su aparición en la competencia. "Si voy a hacer esto, quería que me represente", cerró sobre la elección de la canción.

