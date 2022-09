Desde hace tiempo que Rocío Marengo atraviesa una lucha para ser madre. Tras oficializar su separación de Eduardo Fort, con quien tuvo una negativa para conformar una familia, la modelo hizo saber sus ganas de cumplir su añorado sueño.

En mayo pasado, compartió un esperanzador video en Instagram en donde se la ve en una clínica a la cual asistió para realizarse un tratamiento para ser madre. "Estoy un poquito anestesiada todavía.... con mi hermana que me acompaña... acá vamos", expresó. Todo cambió a las pocas semanas, cuando manifestó que no obtuvo resultados positivos. “Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar.... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”.

.

Ahora, ya alejada de los escándalos argentinos e instalada en Chile, tuvo una reciente entrevista con Chilevisión en donde abrió su corazón y reveló que sigue queriendo ser madre. "Yo hice una fertilización in vitro. Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos”, dijo.

"Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con estos resultados. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá", cerró esperanzada.

Rocío Marengo tras su primer intento de convertirse en mamá.

.

¡Mirá el video de Rocío Marengo sometiéndose a un tratamiento para convertirse en mamá!