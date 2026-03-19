Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, de vacaciones en Ámsterdam: romance y muchas flores

Fueron semanas de tensión y versiones cruzadas a fines de 2025. Cuando Darío Cvitanich enfrentaba sus diferencias públicas con Chechu Bonelli, Ivana Figueiras decidió tomar distancia y poner un freno a la relación. Sin embargo, el amor pudo más: mientras comenzaba a sonar con fuerza el rumor de que la madre de sus hijos iniciaba un romance con el polista Facundo Pieres, la modelo eligió escuchar al corazón y darle una nueva oportunidad a la pareja. Hoy, lejos de los conflictos, los tortolitos atraviesan su mejor momento y acaban de vivir una experiencia de película en Ámsterdam, donde cada rincón fue testigo de su reconciliación.

La ciudad neerlandesa se convirtió en el escenario perfecto para que Ivana y Darío disfrutaran de una mini luna de miel que mantuvo pegados a sus seguidores. A través de las historias de Instagram, la pareja compartió cada paso del recorrido, convirtiendo las calles empedradas, los puentes románticos y los museos más famosos en postales cotidianas que reflejaban la complicidad que vuelven a tener. No hubo actividad que no documentaran, desde los paseos culturales hasta las cenas con vista privilegiada.

Ivana Figueiras, paseando por Ámsterdam con Darío Cvitanich.

El primer día tuvo una parada obligada para los amantes del arte: el Museo Van Gogh. Ivana mostró a Darío recorriendo la tienda del lugar, curioseando entre catálogos y recuerdos, mientras ella confesaba entre risas que aprovechaba para comprar detalles para su madre.

La imagen del exfutbolista relajado, revisando cada objeto, contrastaba con los momentos de tensión que vivieron meses atrás, dejando en claro que la conexión familiar y el reencuentro están más fuertes que nunca.

Cuando caía la noche, la magia se trasladó a las alturas. La pareja se instaló en un bar panorámico del World Trade Center Amsterdam, donde las luces de la ciudad y las hileras de botellas iluminadas crearon un clima de película. Con las velas encendidas sobre la mesa y Darío sentado frente al ventanal, la escena íntima quedó retratada con el reflejo de los edificios de fondo. Fue uno de esos momentos que confirman que una escapada así no se improvisa: se celebra.

Pero no todo fue ciudad. Ivana y Darío también se escaparon a los paisajes naturales que hacen famosa a la región en esta época del año. Caminaron entre jardines de tulipanes rojos, recorrieron senderos bordeando lagos y se perdieron en parques donde la primavera empezaba a explotar en colores. En una de las fotos más lindas, ella camina entre los canteros con el sol en la cara; en otra, él avanza distendido por un camino de ladrillos, con las manos en la cabeza, como quien disfruta sin apuros.

La luna de miel en versión reducida tuvo de todo: paisajes urbanos, naturaleza en flor y una cuota de intimidad que la pareja supo dosificar en las redes. Entre historias divertidas, postales románticas y guiños a la familia, Ivana y Darío demostraron que el tiempo, la distancia y los conflictos quedaron atrás. Ámsterdam fue el marco soñado para escribir un nuevo capítulo, y ellos lo disfrutaron como si fuera el primero.