Este 24 de Marzo recordamos a los 29 actores y actrices desaparecidos durante la última dictadura militar
A 50 años del golpe militar de 1976, DiarioShow.com mantiene viva la memoria de los 29 artistas víctimas del terrorismo de Estado y sostiene el reclamo permanente de verdad y justicia.
En el marco de un nuevo 24 de Marzo «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia», y al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, desde DiarioShow.com recordamos a los 29 actores y actrices desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Se espera una movilización masiva a Plaza de Mayo. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices pusieron como punto de encuentro a las 13.30 horas en la sede de la entidad, ubicada en Adolfo Alsina 1766 (CABA). "Vení a marchar y portar las siluetas en memoria de nuestras actrices y actores detenidos-desaparecidos", dice la convocatoria.
Cabe destacar que en las últimas horas se incorporó un nuevo nombre al listado de actores y actrices detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar: Alicia Pifarré, actriz y profesora de Arte Dramático, oriunda de Neuquén. De esta manera, los artistas víctimas del terrorismo de Estado pasaron a ser 29.
El listado completo
- Alfredo Mesa
- Alicia Palanco
- Carlos Alberto Gaud
- Carlos Waitz
- Gregorio Nachman
- Guillermo Ernst
- Silvia Shelby
- Armando Prieto
- Margarita Azize Weiss
- Diego Botto
- Fabio Goldryng
- Hugo Federico González
- Jorge Diez
- Julio Campopiano
- Jorge Ernesto Romero
- Juan Rubén Bravo
- Mirta Britos
- Mónica Morán
- Osvaldo Zuin
- Paul Rouger
- Polo Cortés
- Juan José Chabrol
- Luis Conti
- Oscar Chabrol
- Oscar Pérez Ruarte
- Felipa Raquel Herrera
- Raúl Iglesias
- José Miguel Ferrero
- Alicia Pifarré
"La mayoría eran jóvenes. Tenían una vida por delante, sueños, talento, y un profundo compromiso con su arte y con su tiempo. Fueron arrancadxs de sus familias, de sus amistades, y también de los escenarios, de las pantallas, de la vida cultural que construían día a día", remarcaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Fue en el cierre del ciclo «Memoria y resistencia», un homenaje a los 28 actores y actrices detenidos-desaparecidos durante la dictadura.