Este 24 de Marzo recordamos a los 29 actores y actrices desaparecidos durante la última dictadura militar

En el marco de un nuevo 24 de Marzo «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia», y al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, desde DiarioShow.com recordamos a los 29 actores y actrices desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Se espera una movilización masiva a Plaza de Mayo. Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices pusieron como punto de encuentro a las 13.30 horas en la sede de la entidad, ubicada en Adolfo Alsina 1766 (CABA). "Vení a marchar y portar las siluetas en memoria de nuestras actrices y actores detenidos-desaparecidos", dice la convocatoria.

Cabe destacar que en las últimas horas se incorporó un nuevo nombre al listado de actores y actrices detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar: Alicia Pifarré, actriz y profesora de Arte Dramático, oriunda de Neuquén. De esta manera, los artistas víctimas del terrorismo de Estado pasaron a ser 29.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices convocó a marchar con siluetas en memoria de las actrices y actores detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar.

El listado completo

Alfredo Mesa Alicia Palanco Carlos Alberto Gaud Carlos Waitz Gregorio Nachman Guillermo Ernst Silvia Shelby Armando Prieto Margarita Azize Weiss Diego Botto Fabio Goldryng Hugo Federico González Jorge Diez Julio Campopiano Jorge Ernesto Romero Juan Rubén Bravo Mirta Britos Mónica Morán Osvaldo Zuin Paul Rouger Polo Cortés Juan José Chabrol Luis Conti Oscar Chabrol Oscar Pérez Ruarte Felipa Raquel Herrera Raúl Iglesias José Miguel Ferrero Alicia Pifarré

"La mayoría eran jóvenes. Tenían una vida por delante, sueños, talento, y un profundo compromiso con su arte y con su tiempo. Fueron arrancadxs de sus familias, de sus amistades, y también de los escenarios, de las pantallas, de la vida cultural que construían día a día", remarcaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Fue en el cierre del ciclo «Memoria y resistencia», un homenaje a los 28 actores y actrices detenidos-desaparecidos durante la dictadura.