Eva De Dominici fue vista en silla de ruedas y preocupó a sus fans: la palabra de la actriz sobre su estado de salud

Luego de la ebullición que generó su separación de Eduardo Cruz tras ocho años de relación y un hijo en común, Eva de Dominici volvió a quedar en el centro de la escena mediático por una situación que preocupó a sus fans. Tras una operación, la actriz fue vista en silla de ruedas y comenzaron a circular diversos rumores en torno a su salud. Ante el revuelo, la ex "Patito Feo" decidió romper el silencio.

Tiempo atrás, la figura, que divide su vida entre Argentina y Estados Unidos, fue fotografiada utilizando asistencia para trasladarse en un aeropuerto, lo que encendió las alarmas sobre un posible problema físico. En medio de las versiones cruzadas, personas cercanas a la artista, que tiempo atrás fue vinculada sentimentalmente con Lenny Kravitz, aclararon que días antes se había sometido a una intervención quirúrgica.

El procedimiento se realizó el 26 de febrero en la clínica del doctor Gustavo Sampietro, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, durante su estadía en Buenos Aires. Según detallaron, se trató de una mastopexia, un levantamiento mamario. Es una cirugía estética frecuente en mujeres que atravesaron procesos como el embarazo o la lactancia, por lo que no se trató de una situación médica grave.

Desde su círculo también explicaron que Eva de Dominici ya regresó a Los Ángeles y retomó sus compromisos laborales. El uso de la silla de ruedas respondió únicamente a una indicación médica: no podía cargar valijas ni realizar esfuerzo con los brazos durante la recuperación.

Además, circularon versiones que hablaban de una complicación posterior a la operación. En esa línea algunos trascendidos indicaban que la actriz había sufrido una bronquitis severa que obligó a extender su descanso y recibir asistencia en el hotel.

Eva De Dominici en Los Ángeles. (Foto: Instagram/ @dedominicieva).

Ante ese escenario, la ex "Chiquititas" decidió romper el silencio a través de un audio que le envió a Fernanda Iglesias para "Puro Show" (El Trece). En la grabación, De Dominici (Telefe) aseguró que prefería "no hacer comentarios" sobre el detalle de lo que pasó, pero igual se refirió al tema.

"Es algo privado. Sí es cierto que tuve una intervención con el doctor Gustavo y salió todo bárbaro. Tuve una bronquitis que me dejó en reposo unos días, pero nada grave", explicó.

La intérprete contó que actualmente está grabando en Los Ángeles, pero que, como se había difundido la noticia, había "gente preocupada" y por eso quería llevar tranquilidad. "Estoy rebien, laburando ya en Los Ángeles", concluyó.