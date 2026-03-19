Fernanda Iglesias estalló contra Pettinato después de su insólito descargo: "Fuimos amantes y le pediría un ADN de su hija"

Hace algunas semanas, Roberto Pettinato quedó en el ojo de la tormenta por una grave denuncia que hizo Fernanda Iglesias en "Puro Show". La panelista lo acusó de haberse quedado con una gran suma de dinero que le pidió prestada a Charly García y, además, de haber mantenido un vínculo amoroso con la pareja del músico mientras el líder de "Say No More" atravesaba un momento de mucha fragilidad. El escándalo explotó y, tras unos días de silencio, el ex Sumo decidió hablar. Lo que dijo, lejos de aclarar la situación, derivó en un cruce cada vez más turbio.

Fernanda Iglesias, una de las panelistas más filosas y respetadas de la televisión dio esta información a fines de enero. Curiosamente, quien salió a confirmar los trascendidos fue Julieta Ortega, advirtiendo que en su universo era un tema conocido aunque explotó ahora. En ese contexto, las palabras de ella sobre la traición a Charly generaron un revuelo importante, y Petti salió a responder con los tapones de punta en la puerta de un teatro, donde un grupo de cronistas lo esperaba para conocer su versión.

Lejos de limitarse a negar los dichos de Iglesias, el músico la atacó de manera personal y con un tono muy agresivo. "No le creo, todo lo que dice esa mujer es mentira. Todo. Yo lo que veo es una panelista fea y mala que dice mentiras", disparó, dejando a todos sorprendidos por la violencia de sus expresiones. Pero lo peor estaba por venir, porque enseguida soltó una serie de frases que llevaron la discusión a un terreno mucho más incómodo y personal.

La cosa no terminó ahí. Pettinato siguió hablando y lanzó una teoría descabellada: "¿Qué pasaría si yo dijera que fuimos amantes con ella? ¿Qué pasaría si yo además de ser amantes pediría un adn por la paternidad de su hija? Fuimos amantes y yo podría ser el padre de su hija, qué tal". El comentario, además de involucrar a la hija de la periodista sin ningún tipo de pruebas, resultó bochornoso y dejó en evidencia el nivel que alcanzó la pelea.

Cuando se enteró de estas declaraciones, Fernanda Iglesias no disimuló su bronca. Con el rostro serio, le respondió a los movileros y contó el momento incómodo que vivió con su familia: "Me escribió mi hija y me puso 'cómo va a decir eso'. Ella es chica pero es grande, tiene 21 años, y obviamente entiende todo y me puso eso. No tiene nada que ver ella, no sé para qué la mete en esto". Y ahí nomás aprovechó para recordarle al músico otras viejas actitudes.

La panelista no se guardó nada y apuntó contra la hipocresía de Pettinato: "Ahora dice que soy fea, cuando entraba a mi camarín y me chupeteaba toda no decía lo mismo o no le parecía lo mismo". En el final, soltó una acusación gravísima: "Ponele que fuimos amantes tres días, que después cuando yo ya estaba de novia haya entrado al camarín y se haya hecho una paja también es una violación". La denuncia reabre un costado judicial que hasta ahora no había trascendido. Mientras tanto, el hijo de Pettinato enfrenta un juicio por la muerte de su amigo, y el escándalo mediático no para de sumar capítulos.