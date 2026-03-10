Menú
FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": quién ganó el liderazgo y se salvó de la placa de nominados

Este martes 10 de marzo, un participante se convirtió en el nuevo líder de la semana y, como beneficio, bajó de la placa positiva del reality de Telefe. ¡Conocé más en la nota!

Tras la eliminación de Tomy Riera, Santiago del Moro les informó a todos los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) que automáticamente todos pasaban a estar en placa positiva. Así, la única posibilidad de salvarse de la votación telefónica sería con la definición de la prueba del liderazgo. Finalmente, este martes 10 de marzo se conoció al nuevo líder de la semana.

Los finalistas del desafío por el liderazgo fueron cinco: Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Jennifer Mavinga y Titi Tcherkaski.

Los finalistas de la prueba del liderazgo de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@eeemiliano).
Luego del primer "derecho a réplica" (DAR), que tuvo como protagonistas a Luana Fernández y a su exnovio, se desarrolló un concurso de preguntas por los 25 años de "Gran Hermano".

Finalmente, Lola resultó la ganadora de la trivia y se convirtió en la líder de la semana. De esta forma, la tiktoker fue la primera participante en salir de la placa positiva, que tendrá a dos jugadores eliminados en los próximos días.

Lola es la líder de la semana de "Gran Hermano Generación Dorada".&nbsp;
