Inhabilitaron a Santiago Maratea para conducir por filmarse manejando sin cinturón de seguridad: el polémico video

El domingo 19 de abril pasado, Santiago Maratea se filmó con su celular manejando sin cinturón de seguridad. El video fue subido por el influencer, que tuvo un paso frustrado por televisión, en sus redes sociales y, ahora, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo inhabilitó para conducir, sacándole la licencia.

"Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejas y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo'", expresó Maratea, en tono irónico. El material fue publicado ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

El organismo emitió un comunicado en el que denunció el acto imprudente del influencer: "La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo".

Le sacaron la licencia de conducir a Santiago Maratea.

A consecuencia de ello, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente; en este caso, es la provincia de Buenos Aires. Con el correr de las horas, el proceso administrativo quedará formalizado. Para recuperar el registro, según informaron, Santiago Maratea "deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir".

Además del uso del celular mientras conducía, el organismo de seguridad vial denunció que en las imágenes "también se evidencia que circula sin cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial". "Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales", argumentaron las autoridades.