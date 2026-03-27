Marta Lubos murió a los 82 años: el adiós a una gran dama del teatro, el cine y la televisión

Generó gran dolor en el mundo del espectáculo nacional la noticia: murió la actriz Marta Lubos a los 82 años. La intérprete, ganadora de un premio Ace en 2019 como Actriz teatro alternativo por la obra "La reina de la belleza", falleció en la misma semana que el fallecimiento de Rómulo Berruti, sumando otra pérdida sensible para la comunidad artística. Colegas y familiares la despidieron con emotivos mensajes.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con profundo pesar el fallecimiento de Marta Lubos a los 82 años. En su cuenta de X, la entidad despidió a la intérprete quien se distinguió por "una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad".

Con profundo pesar despedimos a nuestra afiliada, la actriz Marta Lubos, quien desarrolló una destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una intérprete de gran versatilidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/bWKlqMya4g — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) March 27, 2026

Trabajó tanto en la escena alternativa como en producciones a gran escala, y se hizo acreedora a premios como el María Guerrero y el ACE, entre otras distinciones. Su partida deja un vacío enorme en el ambiente artístico, donde supo ganarse el respeto de todos con su entrega y talento.

Marta tenía dos hijos, Joaquín y Laura, fruto de su relación con el director Néstor Segade. En la página de Facebook de la actriz, la familia invitó a "toda su gente querida a despedirla". El velatorio tendrá lugar hoy, viernes 27 de marzo, entre las 17 y las 21.30, en Zuccotti Hnos., Thames 1164, Sala 1, CABA. "Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales", expresaron los hijos en su mensaje. Un adiós sencillo pero cargado de emoción, a la altura de la mujer que supo construir una vida dedicada al arte y a los afectos.

Desde el ámbito teatral, colegas y amigos expresaron su dolor y recuerdos. Cecilia Chiarandini, compañera de escenario, escribió: "Así te quiero recordar, amiga. Te voy a extrañar mucho, Marta Lubos. Tuve el enorme privilegio de compartir escenario con vos. Y nos divertimos mucho, muchísimo. Hasta siempre, hermosa", junto a fotos que documentaban sus palabras.

El actor Osmar Núñez también la despidió en redes: "Marta Lubos, amiga de mi corazón. Talentosa y bella. Te voy a extrañar. Te amo. El mejor cielo para vos y gran reencuentro con tu Néstor". Desde la sala Timbre 4, la recordaron con el mensaje: "Marta Lubos. Gran actriz, gran persona. Gracias por tanto teatro. Te vamos a extrañar".

Marta Matilde Lubos nació el 18 de agosto de 1943. Alrededor de los 40 años decidió cambiar el rumbo de su vida profesional: mientras trabajaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior, comenzó a formarse como actriz en la escuela de Alejandra Boero. Sus primeros pasos escénicos fueron junto a Eduardo Riva, integrando la cooperativa Serio o no Serio. Durante una etapa, compatibilizó sus tareas administrativas con la actividad teatral hasta que se volcó de lleno a la actuación. Esa decisión tardía pero firme marcó el inicio de una carrera brillante que la llevaría a lo más alto.

Su carrera se desarrolló en varios ámbitos. En el teatro, formó parte de numerosas puestas, entre ellas "El diccionario", "La reina de la belleza" -que le valió el ACE-, "Lisístrata o la rebelión de las mujeres", "En casa", "A Margarita", "El crepúsculo de las especies", "Dínamo", "Incendios", "Amanda vuelve", "Budín inglés", "Lengua madre sobre fondo blanco" y "Temperley". En el cine, integró elencos de películas como "Diarios de motocicleta", "La niña santa", "Whisky Romeo Zulu", "Siempre es difícil volver a casa", "La mirada invisible", "Patagonia", "El inventor de juegos", "Fanny camina" y "Gauchito Gil". En televisión, participó en producciones como "Mujeres asesinas", "099 Central", "El deseo" y "Broder".

Además de su trabajo en los escenarios, la actriz realizó tareas de docencia en Andamio 90 y otros espacios de formación actoral. Su legado queda reflejado en su extensa labor artística y en el reconocimiento expresado por colegas y familiares a través de las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida. En una semana marcada por la pérdida de Rómulo Berruti, el teatro argentino viste de luto y despide a una de sus figuras más queridas. Marta Lubos se va, pero su voz, su mirada y su pasión por la escena quedan para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verla brillar. Leé los detalles en la nota.

Bajada (220 caracteres):