El universo del espectáculo quedó en tensión tras conocerse el preocupante accidente que sufrió la hija de Barby Silenzi durante el último fin de semana. La noticia generó un impacto total en las redes sociales, donde la bailarina decidió romper el silencio para llevar tranquilidad ante la marea de consultas de sus seguidores por el estado de la pequeña Elena.

Todo comenzó el pasado sábado, cuando la niña se encontraba realizando una de sus actividades deportivas habituales. El contexto de este incidente se sitúa en un partido de hockey, donde la menor recibió un fuerte golpe que derivó en una consulta médica de urgencia. Según pudo reconstruir la madre, el golpe fue producto de un "bochazo" accidental que le provocó un dolor inmediato y una inflamación que encendió todas las alarmas de su madre, quien siempre se mantiene alerta ante la crianza de la hija que tiene en común con el ex "Gran Hermano" Francisco Delgado.

Preocupación por la salud de la hija de Barby Silenzi tras un fuerte accidente: "Mi reina hermosa..."

La parte más explosiva de la revelación llegó cuando Barby confirmó la gravedad de la lesión a través de sus historias, mostrando el antes y el después de la atención profesional. "Mi reina hermosa se fracturó un dedo", escribió la modelo junto a una imagen que mostraba la mano derecha de la pequeña completamente vendada. Al dar más detalles, Silenzi explicó que se trata de una lesión ósea que le impide realizar sus tareas cotidianas con normalidad: "Se puso a llorar pobrecita y se le hinchó mucho el dedo. Fue en la mano derecha, por lo que no puede escribir", detalló la bailarina.

Barby Silenxi mediante sus historias de Instagram

Actualmente, la rutina familiar se vio alterada debido a la rehabilitación que Elena debe afrontar en los próximos días para soldar el hueso. A pesar de la incomodidad de tener la extremidad inmovilizada, la niña sigue asistiendo a clases para no perder el ritmo escolar, aunque con adaptaciones especiales por su limitación física. "Va a ir igual porque no va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente", aseguró la protagonista de la noticia al referirse a la fortaleza de su hija. Además, adelantó que este miércoles deberán regresar al centro médico para un nuevo chequeo.

Finalmente, el apoyo de los usuarios no se hizo esperar, colmando las plataformas de Barby con mensajes de aliento y deseos de una pronta mejoría para la nena. Mientras la bailarina agradece las muestras de cariño, el foco está puesto en la evolución de la pequeña y en cómo este episodio refuerza el vínculo incondicional que las une ante las adversidades. El escándalo por los riesgos en los deportes infantiles suele ser un tema de debate, pero en este caso, la prioridad absoluta es que la recuperación sea rápida y efectiva.