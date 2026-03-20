Ricardo Darín, tajante sobre la participación de Andrea del Boca en "Gran Hermano": "Me pego un..."

El mundo del espectáculo se vio sacudido por una declaración que marcó una distancia entre dos figuras de la actuación nacional. En las últimas horas, Ricardo Darín fue consultado sobre la permanencia de Andrea del Boca en la nueva edición de "Gran Hermano Generación Dorada" programa de convivencia más famoso del país. La presencia de la histórica protagonista de telenovelas en la casa generó un debate inmediato sobre el prestigio y las elecciones de carrera, obligando al máximo referente del cine local a tomar una postura pública al verla convivir frente a las cámaras.

Se le preguntó a Ricardo Darín sobre el desempeño profesional de Andrea del Boca tras varias semanas de encierro. Con la diplomacia que lo caracteriza, el protagonista de "Argentina, 1985" intentó mantener un tono conciliador respecto al camino elegido por su compañera de rubro. Sin embargo, la tensión en el ambiente creció cuando la charla derivó en la posibilidad de ver al artista en una situación similar, expuesto las 24 horas del día.

Andrea del Boca en "Gran Hermano Generción Dorada".

Al ser consultado sobre la decisión de la actriz, el intérprete fue políticamente correcto pero muy distante en su apreciación: "Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario". Con esa frase, el artista dejó en claro que, si bien no juzga las necesidades de sus pares, no comparte la visión de exponer la intimidad en el formato que hoy protagoniza la ex de Silvestre. Para el galán, la trayectoria de un profesional de su talla parece transitar por carriles muy alejados del sensacionalismo televisivo que rodea a la casa.

La parte más explosiva de la nota llegó cuando le preguntaron si él aceptaría sumarse a la competencia para acompañar a su colega en el aislamiento. Allí, el actor no dudó ni un segundo y lanzó una respuesta lapidaria que ya es viral: "Yo no, me pego un corchazo". Con esa crudeza, la estrella internacional descartó cualquier chance de participar en el ciclo, marcando una frontera ética con la participante del reality que hoy es el centro de todas las miradas por sus estrategias y alianzas.

Mientras la ex protagonista de "Celeste" sigue adelante con su juego, ajena a las repercusiones del exterior, las redes sociales estallaron con comentarios a favor y en contra de ambas posturas. El cruce de opiniones reabrió la grieta entre la actuación de culto y la exposición mediática extrema que propone la televisión actual. El testimonio del referente del cine promete seguir sumando capítulos a medida que avance la competencia y se conozca la reacción de la familia de la jugadora ante semejante desprecio profesional.