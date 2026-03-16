Zulma Lobato se separó de su novio plomero y lanzó una frase lapidaria: "No me..."

El mundo del espectáculo quedó sorprendido por la drástica decisión de Zulma Lobato, quien decidió ponerle fin a su noviazgo con Claudio a pocos días de haberlo blanqueado. Lo que comenzó como una nueva esperanza sentimental para la figura mediática, terminó de la peor manera tras una convivencia que no cumplió con sus expectativas. La noticia del quiebre definitivo generó un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes habían celebrado el entusiasmo inicial de la protagonista en esta etapa de su vida.

Todo comenzó cuando Jazmín La Cuerpo y La Pepona ayudaron a difundir la actualidad de Zulma Lobato y su vínculo con Claudio. En una charla distendida desde su casa, la entrevistada confirmó que ya no sigue con el trabajador de oficio, explicando que la falta de calidez y conexión fue determinante para tomar distancia. La relación, que había despertado curiosidad en las redes sociales, no logró superar la prueba del tiempo y se diluyó rápidamente ante la falta de química entre ambos.

Zulma Lobato confirmó su separación de Claudio y fue lapidaria: "No me calentó"

A través de un video difundido por sus allegadas, la protagonista de la noticia fue tajante al explicar por qué el vínculo no funcionó: "La tiene chiquitita. No me calentó". Con esta revelación sin filtros, la ex de Claudio dejó en claro que el desempeño del hombre en la intimidad fue el detonante principal de la ruptura. Para la mediática, la decepción en el plano personal apagó cualquier tipo de sentimiento que pudiera haber nacido durante los primeros días de romance.

La entrevistada no se guardó nada y profundizó en el desinterés que le generaba el plomero tras los encuentros privados. Según el relato de la famosa, la balanza se inclinó hacia la separación cuando notó que el ahora exnovio no estaba a la altura de lo que ella buscaba en un compañero. Esta sinceridad brutal sobre la falta de "fuego" en la pareja dejó atónitos a quienes seguían de cerca la evolución de este noviazgo fugaz.



Hasta el momento, Claudio no salió a responder a los picantes dichos de su antigua pareja, quien parece haber cerrado definitivamente esa puerta. Mientras tanto, Zulma se refugia en sus afectos cercanos y asegura estar tranquila tras haberse sacado de encima una relación que no le aportaba la pasión que necesitaba. El video del descargo ya se volvió viral, reafirmando que la artista no está dispuesta a conformarse con vínculos que no la satisfagan plenamente