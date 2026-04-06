Horóscopo: 3 rituales para atraer abundancia en la temporada de Aries

La temporada de Aries trae una energía distinta: más mental, más estratégica y menos emocional a la hora de tomar decisiones. Es un buen momento para soltar hábitos que no funcionan y abrirse a nuevas formas de generar ingresos. Estos rituales no son mágicos por sí solos, pero ayudan a enfocar la intención y acompañar cambios concretos.

Horóscopo: 3 rituales para atraer abundancia en la temporada de Acuario

Ritual de la idea nueva

Escribí una idea o proyecto que venís postergando por miedo o duda. No importa si parece poco realista. Durante la temporada de Aries, lo diferente puede convertirse en oportunidad. Volvé a esa idea durante la semana y pensá un primer paso concreto para activarla.

Ritual de limpieza digital

Ordená tu celular, mails o archivos de trabajo. Eliminá lo que no sirve y dejá espacio para lo nuevo. Aries está muy ligado a lo tecnológico, y este tipo de limpieza puede destrabar oportunidades laborales o económicas. A veces, el orden externo activa el interno.

Horóscopo: la temporada de Acuario abre nuevos rituales de abundancia

Ritual del cambio de hábito

Elegí un hábito relacionado con el dinero que sabés que no te suma (gastos impulsivos, desorganización, postergar decisiones). Durante siete días, proponete cambiarlo de forma consciente. Este pequeño ajuste puede tener un impacto real en tu economía.