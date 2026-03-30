Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

HORÓSCOPO

Horóscopo: los 4 signos que cierran marzo con un cambio importante y logran mayor claridad económica

El paso hacia abril trae decisiones, ajustes y nuevas oportunidades. Leé la nota y conocé si este momento te favorece.

El cierre de marzo y el inicio de abril marcan un punto clave para ordenar temas financieros. Es un momento natural para revisar gastos, redefinir prioridades y encarar nuevas estrategias. Para algunos signos, este cambio de etapa no pasa desapercibido: trae movimientos concretos que ayudan a dejar atrás lo que no funcionó y empezar con más claridad y control.

Tauro

Aprovecha el cierre de mes para hacer ajustes necesarios. Tauro revisa números, detecta excesos y toma decisiones más conscientes. Este orden le permite arrancar el nuevo mes con mayor tranquilidad y previsibilidad.

Virgo

Encuentra claridad en medio del cambio de etapa. Virgo logra organizar cuentas, pagos o pendientes que venían generando ruido. Empezar el nuevo mes con todo en orden le da una sensación de control que necesitaba.

Escorpio

Deja atrás una situación económica que lo venía preocupando. Escorpio toma una decisión que marca un antes y un después. El inicio del nuevo mes se siente más liviano y con nuevas posibilidades.

Capricornio

Define una estrategia más clara hacia adelante. Capricornio usa el cambio de mes como punto de partida para ordenar sus finanzas. Este enfoque le permite proyectar con más seguridad y menos incertidumbre.

Horóscopo: todo sobre el 2026, el horóscopo semanal, los signos y el horóscopo de hoy

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable
Shows

Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

Últimas noticias de Noticias del espectáculo