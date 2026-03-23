Horóscopo: los 4 signos que sentirán el impacto de la temporada de Aries en sus decisiones
La energía actual impulsa cambios, definiciones y nuevas formas de encarar situaciones clave. Leé la nota y descubrí si este movimiento te alcanza.
La temporada de Aries ya está en marcha y trae un clima de mayor claridad mental, necesidad de cambio y decisiones menos emocionales. Es un momento que invita a salir de lo conocido, cortar con lo repetido y animarse a pensar distinto. Para algunos signos, esta energía se siente más fuerte y se traduce en elecciones concretas que pueden modificar su rumbo en lo personal, laboral o vincular.
Acuario
Siente un impulso fuerte a cambiar la forma en la que viene manejando ciertas situaciones. Acuario deja de reaccionar automáticamente y empieza a pensar más estratégicamente. Esta temporada lo empuja a tomar decisiones más conscientes. El desafío será sostener ese cambio sin volver a lo impulsivo.
Tauro
Se enfrenta a la necesidad de salir de su zona de confort. Tauro puede sentir cierta incomodidad con los cambios que aparecen, pero ahí está la clave del crecimiento. La temporada de Aries lo obliga a replantear estructuras. Adaptarse será más beneficioso que resistir.
Escorpio
Percibe que algo ya no tiene sentido como antes. Escorpio empieza a soltar dinámicas que venía sosteniendo por costumbre. Esta energía lo ayuda a ver con más claridad lo que necesita transformar. El cambio puede ser profundo, pero necesario.
Aries
Es su temporada y eso se nota. Aries tiene más claridad, energía y determinación para tomar decisiones propias. Este período le permite avanzar en temas que venía pensando hace tiempo. La clave será confiar en su visión sin dudar tanto.