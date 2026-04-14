Horóscopo: los 4 signos que hoy logran resolver algo que los preocupaba

Una decisión, una charla o un dato clave pueden destrabar una situación pendiente. Leé la nota y descubrí si este alivio te toca.

No todos los días traen resolución, pero hoy la energía favorece cerrar temas que venían generando ruido. Puede tratarse de algo económico, emocional o laboral que estaba estancado. Para algunos signos, aparece la claridad necesaria para actuar o una oportunidad concreta de ordenar. Resolver no siempre implica que todo salga perfecto, pero sí que deje de pesar.

Géminis

Encuentra la respuesta que le faltaba. Géminis conecta información y logra entender cómo avanzar. Ese dato clave le permite tomar una decisión que venía postergando. Hoy deja de dudar y actúa con más claridad.

Virgo

Detecta el problema y lo enfrenta. Virgo deja de analizar en exceso y pasa a la acción. Resolver algo pendiente le devuelve orden y tranquilidad. La clave será confiar en su propio criterio.

    • Escorpio

    Se anima a cerrar una situación que ya no tenía sentido. Escorpio entiende que sostenerlo solo generaba más tensión. Esa decisión le permite avanzar más liviano. Soltar también es resolver.

    Capricornio

    Toma el control de algo que venía evitando. Capricornio ordena, define y ejecuta. Ese movimiento le da una sensación de estabilidad inmediata. Hoy prioriza lo concreto por sobre la duda.

     Horóscopo: todo sobre el 2026, el horóscopo semanal, los signos y el horóscopo de hoy

