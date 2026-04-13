Horóscopo: los 4 signos que deberán cuidar lo que dicen por la influencia de Mercurio
La influencia del planeta de la comunicación puede generar malentendidos, impulsividad y palabras fuera de lugar. Enterate si tu signo está en la lista.
La influencia de Mercurio activa la comunicación, pero no siempre de la mejor manera. Hoy pueden aparecer errores, mensajes mal interpretados o conversaciones que se desvían. No es un día para reaccionar en caliente ni para asumir cosas sin confirmar. Para algunos signos, esta energía se siente más fuerte y puede generar situaciones incómodas si no se manejan con cuidado.
Géminis
Al estar regido por Mercurio, siente el impacto de lleno. Géminis puede hablar de más o decir algo en el momento equivocado. Su rapidez mental puede jugarle en contra si no filtra. Escuchar antes de responder será clave.
Virgo
También regido por Mercurio, puede volverse más crítico de lo habitual. Virgo puede señalar errores o detalles sin medir cómo suenan. Eso puede generar tensión innecesaria. Elegir bien las palabras hará la diferencia.
Sagitario
Puede malinterpretar información o sacar conclusiones apresuradas. Sagitario suele ir al punto, pero hoy necesita chequear antes de hablar. Un comentario impulsivo puede generar conflicto. La paciencia será su aliada.
Piscis
Puede confundirse o no expresar con claridad lo que siente. Piscis necesita bajar a tierra lo que quiere decir. Dejar cosas implícitas hoy no funciona. Ser más concreto evita malos entendidos.
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