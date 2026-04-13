La influencia de Mercurio activa la comunicación, pero no siempre de la mejor manera. Hoy pueden aparecer errores, mensajes mal interpretados o conversaciones que se desvían. No es un día para reaccionar en caliente ni para asumir cosas sin confirmar. Para algunos signos, esta energía se siente más fuerte y puede generar situaciones incómodas si no se manejan con cuidado.

Horóscopo: los 4 signos que deberán cuidar lo que dicen por la influencia de Mercurio

Géminis

Al estar regido por Mercurio, siente el impacto de lleno. Géminis puede hablar de más o decir algo en el momento equivocado. Su rapidez mental puede jugarle en contra si no filtra. Escuchar antes de responder será clave.

Virgo

También regido por Mercurio, puede volverse más crítico de lo habitual. Virgo puede señalar errores o detalles sin medir cómo suenan. Eso puede generar tensión innecesaria. Elegir bien las palabras hará la diferencia.

Horóscopo: los 4 signos que tendran que tener cuidado en su comunicación por Mercurio

Sagitario

Puede malinterpretar información o sacar conclusiones apresuradas. Sagitario suele ir al punto, pero hoy necesita chequear antes de hablar. Un comentario impulsivo puede generar conflicto. La paciencia será su aliada.

Piscis

Puede confundirse o no expresar con claridad lo que siente. Piscis necesita bajar a tierra lo que quiere decir. Dejar cosas implícitas hoy no funciona. Ser más concreto evita malos entendidos.

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