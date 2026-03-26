Horóscopo: los tres signos más paranoicos del zodíaco

La astrología no solo revela nuestro destino, también explica por qué a veces vemos amenazas donde no las hay. Entre los 12 signos, algunos tienen una mente que no descansa y siempre sospecha. En este horóscopo especial, te contamos cuáles son los signos más ansiosos y también los signos más celosos, porque la paranoia tiene distintas caras. Preparate para reconocerte.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu paranoia nace del corazón. Sos de los que siente que si no controlás lo que pasa con los que amás, algo malo va a ocurrir. Cada silencio, cada demora en la respuesta de WhatsApp, lo interpretás como una señal de que se está gestando algo en tu contra. Te afecta porque te consume la energía que deberías usar para disfrutar. El consejo: respirá hondo y recordá que no todo gira a tu alrededor. Aprendé a soltar el celular y confiar en que si alguien te quiere, no necesita estar encima tuyo cada segundo.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu paranoia es más silenciosa pero igual de voraz. La alimentás con análisis, con repasar mil veces una conversación hasta encontrarle la vuelta negativa. Sos capaz de desarmar una frase inocente y convertirla en una conspiración contra tu trabajo o tus afectos. Te afecta porque vivís en estado de alerta constante, con la cabeza llena de escenarios catastróficos. El consejo: aceptá que no podés tener todo bajo control. A veces una mirada esquiva es solo cansancio, no un complot. Aflojá con la autocrítica feroz.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si hay un signo que domina el arte de la desconfianza, sos vos. Naciste con un radar que detecta segundas intenciones donde otros solo ven buena onda. El problema es que muchas veces te encerrás en tus propias conclusiones y no das lugar a explicaciones. Te afecta porque la paranoia te aísla: empezás a guardar rencores antes de que ocurra algo concreto. El consejo: no todo el mundo miente. Permitite creer que la lealtad existe sin necesidad de poner a prueba a los demás constantemente.



