Chuck Norris, el héroe de acción que parecía inmortal, murió a los 86 años: los detalles

Este jueves, Chuck Norris, el actor que se convirtió en sinónimo de fuerza y resistencia, murió a los 86 años. Según trascendió, el artista estaba internado en Hawái después de sufrir lo que describieron como una "emergencia médica". La confirmación oficial llegó en la mañana del viernes a través de su cuenta de Instagram, donde su familia publicó un comunicado que ya recorre el mundo y genera una ola de reacciones.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza", reza el texto que acompaña el posteo. La imagen que eligieron para despedirlo refleja la calidez de un hombre que, detrás de la dureza de sus personajes, supo construir un vínculo inquebrantable con los suyos.

En la segunda parte del mensaje, los familiares profundizaron sobre el costado más íntimo del artista. "Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas". Las palabras describen a un hombre que trascendió la pantalla grande para convertirse en un ícono cultural.

Nacido como Carlos Ray Norris en Ryan, Oklahoma, en 1940, su camino hacia la fama no fue sencillo. Antes de ser estrella de Hollywood, forjó su carácter en el ejército y en los tatamis del karate, disciplina en la que alcanzó el cinturón negro y creó su propio estilo: el Chun Kuk Do. Su salto al estrellato llegó de la mano de Bruce Lee en "La furia del dragón", donde protagonizaron una de las peleas más míticas del cine. Luego vinieron "Walker, Ranger de Texas", "Fuerza Delta" y una larga lista de películas que lo consagraron como el héroe de acción que nunca se rendía.

Más allá de las cámaras, Norris cultivó una imagen de hombre de familia y de fe. Se convirtió al cristianismo en los años 80 y desde entonces sostuvo un discurso de valores que lo mantuvo alejado de los escándalos. Su figura, además, se transformó en un fenómeno de la cultura popular con los memes de "Chuck Norris Facts", donde se lo describía con poderes sobrenaturales. Pero más allá de la leyenda, el adiós deja un vacío enorme en la industria del entretenimiento y en el corazón de aquellos que crecieron viéndolo vencer a todos los villanos con su mirada fija y su patada giratoria.