De qué murió Chuck Norris: los motivos detrás de su inesperada partida y el misterio que su familia guarda

La muerte de Chuck Norris sacudió al mundo con la misma fuerza que sus patadas giratorias. El ícono de las artes marciales y estrella del cine de acción estadounidense falleció este jueves, apenas un día después de que los medios internacionales reportaran su sorpresiva internación en Hawái. La noticia cayó como un baldazo para millones de fanáticos que, hasta hace una semana, lo veían entrenar con una vitalidad envidiable en sus redes sociales. La pregunta que todos se hicieron fue inevitable: ¿qué le pasó al hombre que parecía invencible?

La respuesta oficial llegó rápido, pero con un manto de reserva. A través de la cuenta de Instagram del actor, su círculo más íntimo difundió un comunicado breve pero contundente. "Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", detalló el texto. Con esa frase, el entorno de Norris decidió cerrarle la puerta al asedio mediático y privilegiar el duelo familiar por sobre la exposición pública. El diagnóstico preciso, entonces, quedó bajo siete llaves.

Pero los detalles que trascendieron en las últimas horas permiten reconstruir el episodio crítico que desencadenó el desenlace fatal. Según había adelantado el portal especializado TMZ el mismo jueves, Norris sufrió una "emergencia médica" no especificada mientras se encontraba en la isla de Kauai, en Hawái. La situación se agravó con tal rapidez que su hospitalización fue inmediata. Lo que al principio sonó como una complicación pasajera, terminó siendo el principio del fin para el héroe de "Walker, Ranger de Texas".

El silencio de sus representantes también jugó un papel clave en la construcción del misterio. Apenas se conoció la noticia de la internación, la oficina que manejaba la carrera de la estrella de Hollywood declinó hacer cualquier tipo de comentario a la prensa. Ese hermetismo inicial fue una señal de que algo grave estaba ocurriendo, aunque nadie imaginaba que horas después se confirmaría la peor de las noticias. La familia, visiblemente golpeada, decidió desde ese momento mantener el control absoluto de la información.

Lo que más golpeó a los seguidores del actor fue el contraste entre su imagen de fortaleza y este final repentino. Hace apenas una semana, Norris había subido un video celebrando sus 86 años con un entrenamiento que dejaba boquiabierto a cualquiera. "Yo no envejezco. Yo subo de nivel", bromeó con su característico humor seco mientras levantaba pesas y se movía con una agilidad impropia para su edad. Esa escena quedó grabada como su última postal pública, un reflejo de la energía que lo convirtió en leyenda.

Así las cosas, la causa exacta de la muerte de Chuck Norris seguirá siendo un secreto celosamente guardado por su familia, al menos por el momento. La decisión de blindar los detalles médicos habla de una intimidad que el actor siempre supo preservar, incluso en la cima de la fama. Para sus millones de fans, queda el consuelo de saber que partió rodeado de los suyos, en paz, y después de haber vivido una vida que parecía sacada de una de sus películas. El héroe que nunca se rendía encontró su descanso eterno, dejando atrás un legado imborrable.