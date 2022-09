Casi diez años después de su escándalo por las joyas y su forzada "estadía" en Paraguay, Moria Casán vuelve al país vecino con todas las garantías. Va con la obra de José Maróa Muscari "Julio César" (adaptación de Shakespeare), en coordinación con el Teatro San Martín (Complejo Teatral Buenos Aires), al teatro oficial de Asunción. Será para las funciones del viernes 30 de septiembre y el sábado 1º de octubre en el teatro del hotel Guaraní. Viaja el elenco numeroso,. Entre ellos, Malena Solda, Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Mirta Wons, Mario Alarcón, Mariano Torre, Vivian El Jaber y Payuca. Falta saber si a Moria esta vez la acompaña Pato Galmarini, suegro del actual ministro de Economía. Las vueltas de la vida.

* * *

Noticias llegadas desde el Festival de Venecia, en directo, nos dicen que la proyección de "1985, Argentina", dirigida por Santiago Mitre y con Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner, que la rompió en la alfombra roja, fue algo espectacular. Me cuentan: "No sabés lo que fue eso. Diez minutos de aplausos, una locura". La película tuvo altas críticas en España, confesando que envidiaban que la Argentina hubiera podido hacer lo que ellos no. Los juicios. Ahora, a rezar y esperar.

* * *

En la previa de "Por el mundo Mundial (Qatar)", Marley grabará "The Challenger" en una casa quinta alquilada en Pilar, con los concursantes en excelente estado físico ya que deben exponerse mucho. Entre los que ya se mencionaron en la producción de Telefé, diremos Fernando Burlando, Sofía "Jujuy" Jiménez y el influencer Lizardo Ponce. Ya grabó Estados Unidos, esta semana Australia, y sigue Inglaterra (en ese orden) y ahí sí, Marley por Argentina. Es la forma que tiene Paramount+, dueño del formato, de equilibrar los costos y recuperar la inversión. En cuanto a la decisión de darle un hermanito/ita a Mirko, está tomada, pero lleva tiempo, los embriones están, faltan exámenes, pero no hay embarazo aún, todavía no se hizo. Con paciencia, pero sí.

* * *

En "Canta conmigo ahora" se comienza a transitar la recta final de esta primera temporada con muy buen casting y 100 jurados bastante desparejos. Entrevistado Locho Loccisano, ex "El hotel de los famosos", novio de Majo Martino y jurado de Marcelo Tinelli, en "Por si las moscas", con Moskita y NIlda Sarli, adelantó que habrá muchos cambios en la segunda temporada de "Canta conmigo ahora". Duelos, llaves de por medio, y cambios en la mecánica. Confesó que ni se habla con Emily Lucius, a cargo del host digital del programa, y que con los que se llevó mal en el hotel, no volvió a verse con ninguno. Sincero.

* * *

Vuelve con Marley su productor de siempre Fede Hoff, quien aún trabaja en "A la Barbarossa", para ir al Mundial de Qatar. Son 6 capítulos de "Por el Mundial", esponsoreados como corresponde. El primer paso es en Madrid con Damián Betular y Humberto Tortonese (amigos de Marley), la segunda parada es la sede de la FIFA en Suiza, obvio, a pedido de la entidad (ninguna cuestión complicada), para mostrar lo bien que funcionan. Viajan con la Negra Vernaci y Vicky Xipolitakis, con los detalles. En Qatar alquilaron una mansión con todos los lujos, donde van Cathy Fulop y su hija Oriana, pareja de Paulo Dybala (quien quedó fuera del Seleccionado), y cuando sea su turno también Lali, todos tipo Gran Hermano con Marley y el Mundial de fondo. Quedaron fuera de la lista Wanda Nara (no responde los mensajes), Lizy Tagliani (tiene teatro) y Susana aún está "ahí".

* * *

Tras el regreso de Nacho Viale de Ushuaia, se empezó a trabajar en la ambientación del estudio en Martínez para la vuelta de Mirtha Legrand el sábado 17. En especial que no haya ningún escalón, que el piso quede "liso" para que la diva pueda estar tranquila sobre sus tacos de 6 cm a los 95 años. Increíble. Quienes la acompañan a los teatros cuentan que Mirtha va caminando, apoyada en alguno de sus amigos, pero por sus propios medios. La gran expectativa es quiénes serán los invitados de esta primera noche de sábado (se hablaba de Adrián Suar), y el domingo Juanita va fuerte, siempre con Jimena Monteverde en paso de comedia de dupla de chefs.

* * *

Lo anticipamos, se confirma la continuidad de "Vivo para vos" en Canal 9 el 2023, y se empiezan a turnar Julián Weich y Carolina Papaleo con las vacaciones. Como la Papaleo se entusiasmó con el buceo y va todos los lunes a practicar, se pidió una semana para ir una noche a Río y en transfer hasta Angra Dos Reis para quedarse cinco días buceando. Sale de aquí el domingo 11 de este mes. Necesita relax después de muchos meses de trabajo y de estudio, a un paso de recibirse. Luego, en cordial diálogo con Julián, viajará él con su mujer. Les va bien.

* * *

Varios en uno. En minutos llegan a grabar "¿Quién es la máscara?", con la comandante Natalia Oreiro, quien va con su estilista, su representante Viviana, y en su enorme camarín tiene varias opciones de look. No hay problema con Lizy, Moldavsky y Karina, quien también va con su vestuarista, pero siempre están cortando clavos con Wanda, quien, por contrato, va a estar yendo y viniendo, esta vez desde Miami. No siempre las grabaciones cuentan con los famosos en el escenario -muchos grabaron con los trajes-, para evitar filtraciones por si hay que editar, entonces lo que hacen es ver el video y escuchan bien las voces reales, que pueden estar distorsionadas.

* * *

Nadie podría decir que la gestión en la TV Pública, o sea, en el siempre oficial Canal 7, sea para premiar, ni en programación ni en rating. En ninguno de los dos rubros es exitosa, sin contar el escándalo por los millones que se llevaron funcionarios, diciendo que eran para la serie de "Belgrano" (que no se hizo). Se toma en consideración porque la falta de fondos con el reajuste también llegó a Tagle y Figueroa Alcorta, razón por la cual se bajaron ficciones y programas y se dejó lo que hay y lo que viene para solventar el fútbol. Se sabe, es un año con Mundial.

* * *

Curiosidades del rating: en el prime time del domingo Telefé ganó cómodo con 8.9 puntos de promedio; El Trece, 3.7; América, 1.9; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.6; Net TV, 0.2; Bravo, 0.1. Telefé se llevó todos los horarios desde las 12 AM hasta las 0.52.. "Los Simpson", 6.3; Cine 13, 2.2; en tanto "Un sol para los chicos", 2.8, y "Casados con hijos", 8.2. Lo más visto, "PH (Podemos hablar)", 9.1; "El mundo del espectáculo", 3.4; "Secretos verdaderos", 2.0; "América Top Ten", 1.6; "La divina noche", 1.1; "Aguante el cine" ("Los sonámbulos"), 0.5, y "Lo mejor de editando", 0.3. La mayor audiencia en Canal 9, "Vivo para vos", 1.4, y Facundo Arana terminó en Catamarca el tercer sport turístico con 5.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.