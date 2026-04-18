Damián Betular se juega todo en "Hairspray": el chef convoca a sus amigos para que le hagan la crítica más dura

A poco del estreno de "Hairspray", musical que cuenta con la producción de Olga y la dirección de Fernando Dente, Damián Betular se prepara para debutar en comedia musical nada menos que con un protagónico que promete dar que hablar. Con un gran elenco confirmado, el chef se apoya en varias figuras y muchos amigos para que le apunten cómo mejorar. La cosa va en serio.

Según La Pavada de Diario Crónica, Damián Betular está dando todo en su protagónico de "Hairspray". El chef se apoya mucho en Alejandra Radano, una genia total, y en Sofi Morandi. Los tres trabajan bajo las órdenes de Fer Dente, que pone la dirección fina. Pero el pastelero no se conforma con eso: planea invitar a algunos amigos para que sean críticos implacables con su personaje. Quiere escuchar la posta, aunque duela.

Con producción de Olga y Club Media, esta misma tarde arrancan con las fotos de promociones. La obra, ambientada en los años 60, habla de inclusión y diversidad, y exige canto, baile y actuación a full. Un desafío enorme. El elenco también tiene a Laura Oliva, y a la mencionada Morandi, que con cancha que le van a poner frescura y potencia escénica. Fernando Dente, uno de los referentes del género en la Argentina, le pone su sello a la versión local de este musical icónico.

Meses atrás, cuando se supo que Betular se preparaba para debutar como actor, muchos levantaron una ceja. Pero el tipo se puso a full. Ya circularon imágenes suyas caracterizado para el personaje y la cosa promete. Con este combo, "Hairspray" apunta a ser uno de los grandes eventos del año. Betular en las tablas, rodeado de monstruos sagrados y caras nuevas, ya despierta una locura. Seguramente, sala llena desde el día uno. El pastelero se la juega.