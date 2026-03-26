Martín Rechimuzzi: del prestigio teatral al streaming, rechazando invitaciones por su agenda completa

Martín Rechimuzzi es una de las nuevas figuras del espectáculo que es tan multifacético como rupturista y todo le vale el gran éxito que tiene. Al frente del gran éxito teatral que él mismo creó, "Alejandra", en teatro, también se luce conduciendo "Mi primo es así", ganador de un Martín Fierro. El politólogo, comediante y creador de contenido encontró la fórmula perfecta para mezclar su formación académica con un humor satírico que conecta con el público de punta a punta. Su presente no podría ser más prometedor.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras ser distinguido de "interés cultural" en la Legislatura por "Alejandra", Martín Rechimuzzi retoma la gira este finde, el viernes en San Juan y el fin de semana en Mendoza. Esa es la razón por la que quizás no pueda estar en los Premios ACE el lunes en el Astros. Y sigue firme en Olga con "Mi primo es así". La rompe.

La obra, un unipersonal que aborda la salud mental y el delirio familiar con una mezcla de comedia y emoción, nació de una experiencia personal del actor con su tía y de una investigación en centros psiquiátricos, lo que le valió el reconocimiento oficial por su aporte a la reflexión sobre la salud integral.

El presente de Rechimuzzi es un claro reflejo de una carrera construida con esfuerzo. Antes de explotar en los medios masivos, recorrió el país con teatro educativo en inglés y se curtió en el under. Después llegaron los personajes virales como Randall López, el falso periodista extranjero que hace encuestas con prejuicios, o la parodia de Patricia Bullrich como "Ministra Patricia".

Esos personajes le abrieron las puertas de Futurock, Radio con vos, El Destape y finalmente Olga, donde hoy es una de las figuras centrales con "Mi primo es así", el programa que comparte con Evelyn Botto, Noelia Custodio y Tomás Kirzner, y que ya se ganó el cariño del público con su estilo caótico y políticamente incorrecto.

"Mi primo es así" se emite los jueves de 16:30 a 18:30 y se define como "la trinchera de las lauchas". No sigue una estructura rígida: hay sketches, personajes en vivo, y distintas secciones, siempre delirantes.

Invitados de la talla de Moria Casán, Joaquín Furriel y Soledad Silveyra se sumaron al código de humor sin miedo al ridículo. Todo eso, sumado al reconocimiento teatral que le valió la declaración de interés cultural, convierte a Rechimuzzi en un artista total, que mientras muchos esperan los premios ACE, ya tiene la agenda llena entre escenarios y streaming.