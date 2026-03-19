"Máxima", con Delfina Chaves, estrena su segunda temporada: dónde verla y cuántos capítulos tendrá

La serie "Máxima" es uno de los grandes proyectos que encabeza Delfina Chaves, actriz de ficciones como "Argentina, tierra de amor y venganza", ya que tuvo su estreno en varias partes del mundo, con la repercusión mediática que ello implica. Se trata de la exitosa biopic de Máxima Zorreguieta, la reina argentina de los Países Bajos.

Según La Pavada de Diario Crónica, este jueves 19 de marzo a las 3 am comienza la 2.a temporada de "Máxima", serie de HBO Max. Original con 6 episodios. Sigue la historia de amor que llevó a Máxima a la corona neerlandesa, junto al príncipe Guillermo Alejandro. Protagonizada por la argentina Delfina Chaves (Máxima) y Martijn Lakemeier (Guillermo).

Llega la segunda temporada de "Máxima", protagonizada por Delfina Chaves.

La biopic sigue la vida de Máxima Zorreguieta, nacida en Argentina. Explora su tierra natal, la historia de amor entre Máxima y Guillermo Alejandro, y la muestra conociendo al pueblo holandés.

La primera temporada terminó con la propuesta de casamiento del príncipe a Máxima. También con el posicionamiento de ella sobre su padre, Jorge Zorreguieta, quien tiene un oscuro pasado en la última dictadura cívico-militar, debido a que fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981.

Los capítulos de aquella entrega fueron seis y no superaron los 51 minutos de duración, por lo que se espera que en esta ocasión suceda lo mismo. Apta para mayores de 13 años, la segunda temporada de "Máxima" se podrá ver por HBO Max y Flow.