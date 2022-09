La Selección Argentina siempre monopoliza la atención de la audiencia televisiva del país y fue aprovechado por Jorge Rial (quien dijo no haber sentido nada por la muerte de Carlitos Balá) para fusilar a los programas de la TV abierta.

El conductor de "Argenzuela" escribió en Twitter: "Cuando juega Argentina desaparece la programación de la tele. Es impresionante".

Esto sucedió cerca de las 21, en medio de la emisión de LAM. Por este motivo, Ángel de Brito no se guardó nada y salió a cruzar a su colega: "¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?", haciendo referencia a los dos meses que duró en TV Nostra en 2021.

Furioso tuit de Ángel de Brito contra Jorge Rial.

El silencio de Jorge Rial ante las críticas de Ángel de Brito

"Sos re maldito, pero te amo Ángel", le respondió un seguidor de Twitter al conductor de "LAM", quien se descargó con todo: "Me da gracia cuando se hacen los picantes. Los maltratadores de minas disfrazados de feministas".

Rial se mantuvo en silencio ante las críticas de De Brito, aunque no sus seguidores. Un fanático del ex "Intrusos" salió a defenderlo y escribió: "Apaaaaaaaa... alguien se sintió tocado". "No me hago el gil y contesto al que se hace el boludo”, sentenció el líder de las "Angelitas".

Ángel de Brito, durísimo contra Jorge Rial.

