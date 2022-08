Hace tan solo unos días, Cinthia Fernández y sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, regresaron a la Argentina después de vivir una odisea en Punta Cana a raíz de la internación de la más pequeña por una gastritis aguda.

Si bien la panelista de "Momento D" y su familia atravesaron un duro momento con la pequeña hospitalizada, gracias a la atención médica que recibió en República Dominicada pudo superar todo y fue dada de alta.

.

Ya instalada en el país nuevamente, la modelo respondió algunas preguntas de sus seguidores de las redes sociales y reveló que Martín Baclini, con quien ya no está en pareja hace varios años pero mantiene un gran vínculo con su hijas, tuvo un gran gesto con su familia.

"¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?", le preguntó un usuario, a lo que Cinthia contestó junto a un emoji de corazón: "Siempre. Y no viajó porque no lo dejé. Además, me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario".

El dulce mensaje de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini tras ofrecerle su ayuda.

¡Mirá el momento en que le dieron el alta a la hija de Cinthia Fernández!