Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen una buena relación desde que se separaron. Sin embargo, la salud de su hija Francesca los unió y se apoyaron mutuamente. El ex jugador de fútbol le había ofrecido a la bailarina viajar a República Dominicana, pero la influencer consideró que no era necesario.

Mientras tanto, el empresario estuvo en comunicación constante con su ex pareja para saber el estado de su hija. Una vez que la menor de edad obtuvo el alta médica, el ex deportista decidió compartir su emoción a través de sus redes sociales.

Allí se puede ver a la hija de Cinthia Fernández y Matías Defederico sonriendo en una reposera y el ex jugador de fútbol escribió: "Te amo mi negra hermosa". Asimismo en sus historias también publicó otra foto y puso: "A disfrutar mi amor".

Al parecer Francesca ya se encuentra del recuperada luego de un retroceso que tuvo y pudo empezar a disfrutar de sus vacaciones junto a sus hermanas. Los seguidores de la influencer mostraron el lujoso hotel donde se está hospedando la bailarina y dieron el excéntrico precio del lugar de alojamiento.

Matías Defederico junto a sus hijas.

¡Mirá el emotivo posteo de Matías Defederico tras el alta de su hija!

