Lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño se convirtieron en días de sufrimiento e incertidumbre para Cinthia Fernández y sus hijas cuando la más pequeña de su clan, Francesca, debió ser internada de urgencia al momento de su llegada a Punta Cana tras agarrarse una bacteria y una posterior gastritis aguda.

Pasados los días, la hija de la panelista de "Momento D" comenzó a mejorar por lo que fue dada de alta del centro médico en el que se encontraba hospitalizada, y protagonizó un tierno reencuentro junto a sus hermanas Charis y Bella.

Sin embargo, Francesca sufrió un retroceso en su salud y Guido Zaffora dio todos los detalles en "Es por ahi": “Me acaba de escribir Cinthia. Fran hizo un retroceso, después de lo que mostró en su cuenta de Instagram. ‘Estoy esperando a ver si tolera la nueva medicación, sino tengo que volver a internarla’".

"Desde anoche volvió con los vómitos y no está bien. Se está manejando con médicos de Buenos Aires porque las enfermeras de Punta Cana no le suministraron la medicación. Me dice ‘después de lo que hicieron las enfermeras, no confío. Voy a esperar a ver si tolera unas sales que me mandaron y sino voy a tener que volver a internarla’”, detalló el comunicador.

Y cerró contundente sobre el futuro accionar de la modelo y sus hijas: “Ella quiere volver a Argentina, por estas vacaciones truncadas, y me dice ‘encima voy a tener que cambiar el pasaje porque no puedo seguir viajando de esta manera’. Esta es la situación en la que está hoy”.

