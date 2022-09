Luego de que More Rial y El Maxi hayan perdido al bebé que estaban esperando, la pareja decidió separarse. A pesar de ello, ambos quedaron con buen vínculo y lo hacen saber a través de sus redes sociales, así como también en los problemas mediáticos que estuvo teniendo la influencer.

En esta ocasión, la hija de Jorge Rial compartió un flyer en donde se puede ver la fecha, hora y lugar en donde se presentará el cantante cordobés. Allí escribió: "Es hoy. Todos los éxitos". Horas más tarde, el artista reposteo el mensaje y puso: "A romperla esta noche".

.

El Maxi no sólo recibió la ayuda de More Rial sino también por parte de su ex "suegra". Jackie Pato, "la madre del corazón" de la influencer, también había promocionado el evento en sus redes sociales y le había deseado lo mejor.

Mientras tanto, la hija de Jorge Rial estuvo haciendo algunos cambios en su vida y uno de ellos fue taparse uno de sus tatuajes. En su cuenta de Instagram compartió el resultado final, a pesar de que se desconoce cuál era el que tenía debajo.

More Rial y El Maxi cuando eran pareja.

¡Mirá el gesto de More Rial hacía El Maxi!

