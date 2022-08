No es la primera vez que More Rial se tapa un tatuaje. En más de una oportunidad, la joven se arrepintió de las marcas que dejó sobre su piel, como fue al inmortalizar a su ex Martín Casar en el antebrazo, cuando le dedicó una frase a Facundo Ambrosioni, padre de su hijo, o en aquel momento que plasmó el nombre de su último novio, "El Maxi".

Pero ahora, la hija de Jorge Rial volvió a cubrir uno de sus diseños y mostró el resultado. La mediática eligió una flor azul en la parte superior de la pierna y lo hizo con su tatuadora.

El trabajo la dejó más que contenta y demoró una hora, según indicó la joven a través de sus historias de Instagram. "¿Podrán taparse el tattoo en menos de una horita? La mejor", escribió More Rial.

Hasta ahora se desconoce cuál es el tatuaje que ocultó y por su parte Morena solo compartió el diseño final. ¿Habrá sido algún nombre de un ex?