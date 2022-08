Desde que More Rial y El Maxi perdieron el embarazo que estaban atravesando juntos, la pareja decidió separarse y tomar caminos diferentes. Fue allí cuando la hija de Jorge Rial comenzó a tener varios problemas mediáticos con una ex empleada doméstica, una emprendedora y ahora se sumaron problemas policiales.

Frente a los escándalos que estuvo protagonizando la influencer, su ex pareja opinó sobre la situación en la que se encuentra. "Yo trato de no meterse en esas cosas, a lo mejor si estuviera conmigo no hubiera pasado lo que le pasó", comenzó diciendo el cantante cordobés en una entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

.

Asimismo, el artista confirmó que sigue hablando con More Rial y fue la influencer quien le contó sobre el problema que tuvo. "Ella tuvo un problema con el auto y me habló por eso y le di una mano", confirmó El Maxi. Y agregó que desconoce bien lo que sucedió ya que "a dónde no me corresponde no me meto y prefiero hacerme a un lado".

Mientras tanto, la hija de Jorge Rial salió a hablar sobre las acusaciones que recibió por la patente robada y apuntó contra el joven que la denunció: "Es muy cachivache él de querer hacer esto. Me llamaron para sacarme plata".

More Rial y El Maxi cuando eran pareja.

¡Mirá el video de El Maxi, la ex pareja de More Rial, hablando de la situación en la que se encuentra la influencer!