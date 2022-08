More Rial atraviesa distintos escándalos en simultáneo. Tras haber sido acusada por supuestas ex empleadas de no pagarles tras trabajar en su domicilio, apareció una denuncia contra ella por haber protagonizado un altercado a la salida de un boliche de Córdoba.

Si bien se encargó de desmentir lo ocurrido, una nueva polémica apuntó sobre ella en las últimas horas. A través de "LAM", se reveló la historia de una emprendedora que asegura haber sido estafada por la hija de Jorge Rial en 2019 por una publicidad en redes sociales que nunca cumplió.

Según lo que informó Fernanda Iglesias, una joven llamada Nicole mostró en sus redes sociales los reclamos que mantiene con More Rial y aportó su testimonio en el programa de espectáculos. "Insistimos de todas las maneras para que nos pague lo que nos debe. Ella sube fotos con las carteras que nunca le hizo publicidad ni pagó", explica la víctima, quien además aclaró que trabaja en la productora que lanzó sus canciones.

More Rial acusada de no cumplir con un canje.

"Le dimos las carteras porque estaba desesperada. Ella después nos manda un mensaje pidiendo que le hackeemos el Instagram a su novio, Facundo. Estaba enloquecida por hackearle el Instagram", recordó sobre Ambrosioni, el padre de su único hijo.

"¿Me podés ayudar a hackear el Instagram de Facundo? Te lo pido por favor...", se escucha en un audio de More Rial. Fiel a su estilo, la influencer no responde a las acusaciones y se mantiene enfocada en su nueva vida de soltera, tras separarse de El Maxi.

¡Mirá el video de la emprendedora que acusa a More Rial de no cumplir con un canje!