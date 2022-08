Los últimos tiempos fueron turbulentos para More Rial, entre la pérdida de su embarazo, y la ruptura con su último novio, El Maxi. Si bien en las redes se mostró lista para empezar una nueva etapa en su vida, con muchos pretendientes que quieren salir con ella, la hija de Jorge Rial estaría involucrada en una nueva polémica.

.

Según trascendió, la influencer habría participado en un altercado en un boliche, que se produjo entre su grupo de amigas y un muchacho con el que discutieron.

Las versiones que circularon indicaron que Morena y las demás chicas habían sido procesadas en la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente, dónde también les habrían pintado las huellas, por el supuesto daño al auto del joven, robo de patente y amenazas.

La madre de Francesco fue consultada por esta situación, y contó cómo se dieron las cosas realmente. "Hubo lío pero yo no tuve la culpa. A mi no me han pintado los dedos porque yo no rompí nada", le aclaró la joven a la Revista Caras.

More Rial protagonizó un enfrentamiento en un boliche de Córdoba.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de More Rial, también se refirió a la sucedido e indicó que el hombre con el que se pelearon las chicas en el boliche fue agresivo con ellas. "Dicha persona se encuentra denunciada por violencia de género", expresó.

Además, en el video que la defensa del muchacho utilizó en la causa, se ve que las jóvenes rompen su auto, pero en ningún momento se la ve a Morena. De tal forma, Cipolla aseguró que esto se trataría de un caso de "aprovechamiento económico", y que en realidad, las chicas en cuestión no son amigas de su defendida, sino que esa noche compartieron una salida.