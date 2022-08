More Rial perdió el bebé que iba a tener con El Maxi, y al poco tiempo se separaron. Al parecer, la ruptura no fue en buenos términos, ya que el cantante compartió una contundente reflexión en sus redes, y en las últimas horas, la hija de Jorge Rial contraatacó con una filosa indirecta.

.

En las últimas horas la influencer se mostró muy sensual en su perfil de Instagram, y como suele hacer, respondió algunas preguntas anónimas de sus seguidores. Muchos de los que le escribieron aprovecharon su nueva soltería, y dejaron varias propuestas para conocer a More Rial e invitarla a salir.

More Rial está soltera y muchos la invitaron a salir.

Algunas de las picantes respuestas que le llegaron a la madre de Francesco fueron: "Me gustaría conocerte. ¿Qué onda, se podrá?", "Me enamoré de vos el domingo", "Pasa cabida", "Si te agarro, no te suelto hasta que Los Palmeras sepan que es lo que quiere la Chola", dijo otro, parafraseando una canción del grupo de cumbia santafesina.

Las respuestas de More Rial a los halagos que le llegaron.

Si bien More Rial se mostró muy contenta con los halagos que los usuarios le enviaron, expresó que no saber los nombres y la identidad de los candidatos no le agrada. "Arrancamos mal, si no sé quién sos. Que te dé para mandar con nombre", indicó la mediática.