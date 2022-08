Son semanas difíciles para El Maxi. El cantante no solo se separó de More Rial sino que perdió el hijo que esperada con ella e incluso fue internado de urgencia tras un sentir un fuerte dolor de pecho. Pero el tiempo lo cura todo y de a poco el cordobés se va reincorporando a su rutina.

A días de su cumpleaños y en medio de sus lanzamientos musicales, el ex de la hija de Jorge Rial compartió una fuerte frase a través de sus historias de WhatsApp para sus más íntimos que los sorprendió por completo.

"A veces vale más una persona que recién conocés que una que llevas años conociendo", lanzó polémico al publicar la imagen que podría ser considerada como una indirecta para su ex. Y agregó firme: "Buenas noches".

Tras la noticia de la ruptura con More Rial, El Maxi había dicho: "Estamos separados, no voy a hablar por el momento. Las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente".

"Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad, por lo menos yo no tengo ganas de hablar, cuando tenga ganas de hablar lo voy a hacer con vos", concluyó tiempo atrás.

