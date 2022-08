More Rial sufrió una fuerte acusación por parte de una serie de mujeres que aseguran haber trabajado en su domicilio y que no recibieron la paga que acordaron. Tras su separación de El Maxi, un nuevo escándalo la golpea de cerca, por lo que no dudó en responder las denuncias que le dejan mal parada.

Durante una emisión de "LAM", mostraron los audios de las supuestas ex empleadas domésticas. "Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y a la hora de pagarte no está", explicó una mujer.

Por su parte, More Rial no se quedó en el silencio y se mostró algo sorprendida por la publicación. "No tengo ni idea, tengo una misma persona hace ocho meses. Voy a ver cuando llegue a mi casa porque estoy en Buenos Aires", explicó la mediática en un mensaje que le envió a Andrea Taboada.

Nuevo escándalo sobre More Rial.

Además, completó: "Tengo una empleada fija, no me preocupa lo que digan". El panel que comanda Ángel de Brito dio a entender que la empleada que menciona en su texto es la misma que nombran como la cómplice las denunciantes de Córdoba.

Por su parte, la influencer no utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido pero se espera una nueva respuesta. Las supuestas empleadas domésticas son varias y tendrían pruebas de que pasaron por el domicilio de More Rial, algo que la podría complicar.